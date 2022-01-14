Хутряні навушники з нульових знову в моді: з чим їх носити взимку

До всіх модних головних уборів на зиму додалися хутряні навушники з нульових. Їх успішно запровадила в моду Белла Хадід, а згодом їх почали носити всі інші модні інфлюенсери.

Пухнасті навушники, які були на піку популярності в 2000-х роках знову починають набирати модні оберти. Такий варіант головного убору не надто підходить для холодних зимових днів, їх варто одягати лише в плюсову температуру.

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Якщо ви любите естетику нульових так само як Белла Хадід, то маєте ще достатньо часу, щоб поекспериментувати з цією річчю. Зірка подіумів знайшла альтернативу шапкам біні, балаклавам та бейсболкам, тому запропонувала носити хутряні навушники.

За останні кілька тижнів вона продемонструвала навушники молочного кольору, а згодом позувала у яскравих синіх. Цей тренд вже підхопили інстаграм-модниці, тож в мережі можна знайти чимало комбінацій з ними.



Модні образи з хутряними навушниками / Фото з інстаграму інфлюенсерок



Модні образи з хутряними навушниками / Фото з інстаграму інфлюенсерок

Найпопулярнішими залишаються монохромні образи. Чорні хутряні навушники чудово виглядають в парі з білим пуховиком, а білий виріб допомагає створити святковий аутфіт білій куртці та лосинам.



Модні образи з хутряними навушниками / Фото з інстаграму інфлюенсерок



Модні образи з хутряними навушниками / Фото з інстаграму інфлюенсерок

Португальська стилістка Софія Коельо довгу дублянку ефектно поєднує навушниками з такого ж матеріалу – білої овчини та коричневого замшу.



Модні образи з хутряними навушниками / Фото з інстаграму інфлюенсерок



Модні образи з хутряними навушниками / Фото з інстаграму інфлюенсерок