Хустинки, капелюхи та берети: українська стилістка назвала топові головні убори на весну

Українська стилістка Марина Мартинів розповіла про головні убори на весняний період. В інтерв’ю 24 каналу вона розповіла про 3 топові убори, які будуть на піку популярності вже незабаром.

В Україні розпочався демонтаж новорічно-різдвяних декорацій і зокрема головних ялинок в містах. Разом з цим ми потрохи починаємо прощатися з зимою та готуватися до весняного сезону.

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І навіть попри те, що попереду ще цілий зимовий місяць як правило, в лютому вже ніхто в магазинах не шукає для себе зимових речей, а робить ставку на легші та зручніші одиниці.

Якщо ви вже перебуваєте в очікуванні весни та перших сонячних днів, радимо підготувати для себе заздалегідь основні головні убори.

Українська стилістка Марина Мартинів в інтерв’ю 24 каналу зазначила про 3 головні убори, які будуть актуальними навесні. За її словами, з приходом теплих днів варто звернути увагу на хустинки з екошкіри або шовкові вироби з ноткою французького шику, капелюхи, берети.

Вона зазначила, що ці головні убори ідеально допоможуть перейти із зимового сезону у весняний.

Шовкові або шкіряні хустинки

Першою шкіряну хустинку на собі презентувала ще минулого року Ірина Шейк. Модель після показу Versace не зняла з себе цей головний убір, а разом з подругою вирішила прогулятися з хустинкою Міланом. Особливого ефекту виробу додала золотиста шпилька збоку.



Ірина Шейк показує, як носити шкіряну косинку / Getty Images

Шовкові хустинки для нас також не є новинкою. Зіркам стрітстайлу дуже полюбився цей аксесуар ще з минулого сезону, тому варіантів з адаптацією в мережі знайдеться чимало.



Стильні головні убори на весну / Фото з інстаграму

Капелюхи

Цей головний убір ніколи не виходить з моди, змінюється лише різноманітність фасонів, форм та кольорів. Навесні такий стильний виріб стане особливою родзинкою в образі та допоможе підкреслити вашу індивідуальність.



Стильні головні убори на весну / Фото з інстаграму

Берети

Якщо хочете додати своєму образу романтичності та певного шику – придбайте на весну берет. Цей стильний французький елемент гардероба ідеально доповнить тренч, пальто і навіть куртку-шкірянку розміру оверсайз.



Стильні головні убори на весну / Фото з інстаграму