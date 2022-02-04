Хлопцям на замітку: Каньє Вест подарував Джулії Фокс та її чотирьом подругам сумки Birkin

2 лютого акторка Джулія Фокс відсвяткувала свій день народження. Репер та дизайнер Каньє Вест вирішив потішити сумкою Birkin не лише іменинницю, але і її подруг.

Західні ЗМІ повідомляють, що Каньє Вест подарував Джулії Фокс "необроблені дорогоцінні камені" та сумку Hermès Birkin. На честь 32-річчя акторки репер вирішив зробити небачений жест та подарувати сумки від найдорожчого бренду в світі її чотирьом подругам.

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Популярний аксесуар названий на честь акторки Джейн Біркін. За однією з версій її походження, у 1984 році Джейн Біркін опинилася у літаку на сусідніх місцях із головою правління Hermès Жаном-Луї Дюмою. Під час польоту знаменитості багато спілкувалися, а Джейн пожалілася Жану-Луї, що всі її сумки без кишень, тому з них часто все випадає. Дюма запросив знаменитість до головного офісу Hermès, де їй запропонували вибрати ескіз та деталі для своєї сумки і незабаром вона отримала свій перший екземпляр.

Дизайнер бренду Yeezy подарував Джулії та двом подругам чорні сумки, іншим двом – білу та синю. Ціна одного аксесуару коштує від 10 тисяч доларів. На спільному кадрі дівчата були одягнені в чорні шкіряні вироби та посміхалися на камеру.



Джулія Фокс з подругами на дні народженні / Фото з інстаграму



Святковий образ Джулії Фокс / Фото з інстаграму

Відомо, що виконавець прилетів на день народження коханої спеціально до Нью-Йорка і після святкування одразу полетів назад до Лос-Анджелеса, щоб завершити свій новий альбом "Donda 2".

Це вже не вперше Каньє Вест дивує кохану незвичайними сюрпризами. У своєму подкасті Джулія Фокс розповідала, що після їхнього першого побачення, Каньє запросив її у готельний номер, який був повністю забитий вбранням. Репер зібрав для дівчини 40 повних образів, 10 з весняної колекції Diesel 2022 року і 30 – з її передосінньої лінійки 2022 року. Вартість цього одягу становить від 85 до 100 тисяч доларів.