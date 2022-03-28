Готуємося до перемоги України: 6 брендів з традиційними вишиванками – добірка стильних виробів

В Україні 33 дні триває війна. Вся країна щиро вірить в нашу перемогу, а кожен новий день наближає нас до закінчення війни. Готуючись до перемоги, радимо вам придбати свою першу вишиванку, або ж поповнити колекцію новим, стильним виробом.

Ранок 24 лютого 2022 року назавжди змінив життя кожного українця. Вже 33 дні наші захисники відважно боряться за нашу свободу та мирне небо над головою, вступаючи щодня у важку боротьбу, аби визволити нашу землю від ворожих окупантів.

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Усі ці дні українці мріють лише про одне – перемогу. ЗСУ докладають всіх зусиль, аби ми її здобули та розпочали життя без щоденних сирен, змогли спокійно спати та більше не чути обстрілів.

Мріємо, що нашу перемогу над рашистами ми всі зустрінемо у традиційному українському вбранні – вишиванках. Якщо у вас ще її немає, або ж ви хочете придбати новий виріб у свою колекцію – радимо придивитися до нашої добірки.

Птаха

Український бренд "Птаха" створює сорочки та сукні з етнічною вишивкою. У колекції представлено чимало сорочок та суконь в різних кольорах та різній довжині. Окрім цього, бренд шиє індивідуальні вишиванки за мірками покупця та створює унікальний індивідуальний орнамент.

Folkmoda

Бренд пропонує вишиванку носити набагато частіше, аніж кілька разів на рік. За словами бренду вбрання в етно-стилі вже давно припинило асоціюватися виключно зі святковістю та урочистістю, адже стало незамінним елементом сучасного повсякденного гардеробу. Folkmoda радить одягати яскраву вишиту сукню із жакетом оверсайз, джинсовою курткою або ж із кедами чи трендовими маскулінними черевиками.

Edelvika

Український бренд Edelvika здивує ваш своїм широким асортиментом товару за доступними цінами. На сайті бренду ви зможете придбати парні вишиті сорочки, вишиті сукні та навіть кольорову плахту.

Нещодавно у сорочці від бренду Edelvika з’явилася мама винахідника Ілона Маска – модель та дієтологиня Мей Маск.

Ryabokon Factory

На сайті бренду Ryabokon Factory ви знайдете класичні вишиванки в білому кольорі, а також різнокольорові вироби з об’ємними рукавами, які зараз дуже популярні. Команда використовує натуральні тканини: льон, батист, котон, а також вишивальні нитки зі 100% віскози. Бренд також приймає індивідуальні замовлення, тож пошиє вам ексклюзивну вишиванку.

2КОLYORY

Український бренд 2КОLYORY усі орнаменти для сорочок та суконь знаходять у музейних фондах, в приватних колекціях чи збірках вишиваної літератури. Бренд надає велике значення символіці візерунків, які є сучасною інтерпретацією стародавніх українських орнаментів. Вишиванки 2KOLYORY носять українські телеведучі Соломія Вітвіцька, Людмила Барбір, Яніна Соколова та інші.

Etnodim

Бренд Etnodim не лише створює вишиванки, але й не дає згаснути українській історії. Український бренд створив вишиванку "Крим", в орнаментах якої зображений Кримськиій півострів; вишиванку "Вогник" для тих дівчат, які ще не знайшли свою пару; вишиванка "Слово" створена на знак пам’яті легендарної інтелігенції, яка перебувала у будинку "Слово", який збудували у Харкові спеціально для літераторів. Також у наявності є вишиванка "Вареник" як символ української кухні.