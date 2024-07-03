Стильні головні убори на літо 2024: огляд актуальних моделей

Літню пору дуже складно уявити без головного убору. Панами, бейсболки та капелюхи є незамінними елементами гардероба в спеку. Вони не лише рятують від сонця, але й додають образам довершеності.

Влітку дуже важливо захищати волосся від сонячних променів, тому важливо доповнювати свої аутфіти різноманітними головними уборами. На щастя, цікавих варіантів є багато, тож вам буде з чого вибрати.

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Бейсболка

Це найуніверсальніший елемент гардероба, який підійде до кежуального чи спортивного стилю. Модні дівчата навіть поєднують з бейсболкою класичний костюм. Обирайте на літо бейсболки базових відтінків чи моделі з мінімалістичними логотипами або надписами.

Плетений капелюх

Крислатий капелюх – це один з варіантів найпопулярнішого головного убору на літо. Він однаково пасує до купальника, сукні-кроше чи лляляного костюма. Широкий капелюх приховає обличчя та шию від сонячних променів та підійде для літніх прогулянок чи посиденьок на пляжі.

Також капелюх можна поєднувати з романтичними сукнями чи штанними костюмами в естетиці Old Money.

В’язана панама

Панамки теж опинилися серед фаворитів головних уборів. Звертайте увагу на однотонні варіанти чи можете поекспериментувати з відтінками та додати до свого гардероба рожеві, блакитні чи якісь інші яскраві вироби.

Комбінуйте їх з літніми костюмами, спідницями, шортами, майками та будь-яким іншим літнім вбранням.

Окрім цих найпопулярніших головних уборів, додайте ще хустинку, яку можна красиво пов’язати на голові найрізноманітнішими способами.