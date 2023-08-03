Головні убори на серпень: що треба приміряти в останній місяць літа

Влітку важко уявити свій гардероб без головного убора. Він захищає наше обличчя та волосся від сонячних променів, а модниці люблять довершувати красивими уборами свої образи.

Інфлюенсери носять цього літа бейсболки, косинки, солом’яні капелюхи та плетені панами. Своїми головними уборами вони довершують не лише пляжні, але й міські аутфіти.

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Плетена панама

Цього року тканинні панами трохи відійшли від трендів, натомість новими барвами заграли плетені панами, які виглядають доволі стильно і свіжо. Вони стануть незамінним предметом у вашому пляжному чи міському гардеробі.

Бейсболка

Кепка є класичним літнім головним убором. Це також надійний захист від сонячного удару, оскільки захищає волосся, шкіру голови та обличчя від опіків. Бейсболку влітку можна носити хоч кожного дня.

Солом’яний капелюх

Влітку неможливо забути про такий головний убір як солом’яний капелюх. Він точно ніколи не вийде з моди та завжди буде актуальним в літню пору. Красиво виглядають капелюхи не лише з купальниками, але й літніми довгими сукнями.

Косинка

Косинки стали мастхевом сезону. Вони здатні чудово довершити образ та надати йому правильної родзинки. Носіть косинку будь з чим – від купальників, як це зробила Ельза Госк до спортивних костюмів та жакетів.