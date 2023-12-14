Підсумки 2023 року: які тренди захопили світ моди

Вже традиційно грудень є підсумковим місяцем, тож настала черга пригадати, чим нам запам’ятався світ моди у 2023 році. Тенденції були доволі яскравими та цікавими, тож пропонуємо вам зануритися в модні спогади разом з нами.

У 2023 році fashion-індустрія запропонувала нам чимало цікавих речей, деякі з яких ще точно крокуватимуть з нами у новому році, пише 24 Канал. І хоч ми й звикли до швидкої моди, інфлюенсери залюбки переносять речі з одного сезону в інший для своїх аутфітів, якщо вони їм дійсно сподобалися та дають їхнім образам цікавої родзинки.

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Редакція Fashion 24 зібрала у підсумковому матеріалі найважливіші тренди 2023 року, які нам всім запам’яталися.

Квітковий аксесуар

На початку 2023 року в тренди увірвалась квіткова аплікація, яка була присутня майже всюди. Знаменитості виходили на червоні доріжки в сукнях з квітковим принтом, дизайнери створювали жакети з квітковою аплікацією та навіть взуття з бутонами троянд. Втім такий квітковий аксесуар став мікротрендом, оскільки тенденція на квіти швидко минула.

Балетки Мері Джейн

Мінімалістичні балетки Мері Джейн цього року можна було побачити на всіх інфлюенсерках. Вони настільки полюбилися модницям, що їх майже не знімали впродовж весняно-літнього сезону. Модниці комбінували балетки зі спідницею-тюльпаном, штанами палаццо, джинсами, сукнями та джинсовими спідницями.

Штани карго

Штани з кишенями не є модною новинкою, втім стали важливим елементом гардероба для інфлюенсерів. Дівчата носили їх не лише з кросівками, але й з босоніжками і туфлями. Штани у стилі мілітарі доволі зручні, ефектні та практичні, тому, ймовірно, увійдуть до трендів 2024 року.

Спідниця міді

У 2023 році в моду увійшла джинсова спідниця довжини міді. Модні дівчата носили її з бомберами, шкірянками, футболками та різноманітним взуттям. Також цього року актульною стала шовкова спідниця довжини міді, яка чудово вписувалася в літню естетику з майками, топами та босоніжками. Виглядали такі спідниці дуже витончено, ніжно та жіночно.

Old Money

Навесні естетика Old Money підірвала тік ток. Всі буквально почали шаленіти від стилю "тиха розкіш". До цього стилю належать стримані образи, які дорого виглядають. Зародився тренд Old Money в колі багатих родин, які мали відомі прізвища, титул, владу та гроші, а їхній одяг був демонстрацією привілейованого життя.

До цього стилю належить вбрання з базового гардероба найвищого рівня. Це силуети, тканини і фактури, які не втрачають актуальності з сезону в сезон. Вбрання у стилі Old Money складається з білої сорочи, жакета, водолазки, штанів палаццо, жилетки, тенісної спідниці, футболки поло, лоферів та брендової сумки.

Жилетка

Ви точно згадаєте влітку величезний попит на костюмні жилетки, які дівчата носили зі штанами палаццо. Виглядає ця річ доволі стильно та модно, а з додаванням жакета міг вийти повноцінний костюм-трійка. Образи з жилеткою виглядали елегантно та вишукано.

Картата сорочка

У 2023 році картата сорочка повернулася в моду з новим розмахом. Фешіоністи носили її не лише з майками та футболками як додатковий шар, але й вдалися до модної стилізації та зав’язували її на талії. Такий образ модниці застосовували не лише влітку, але й взимку з пуховиками та шапками.

Червоний колір

Восени нашу моду заполонив червоний колір. Інфлюенсери вже встигли додати до свого гардероба червоні светри, лонгсліви, головні убори та аксесуари. Неймовірно красиво червоний виглядає у тандемі з чорними та молочними кольорами.

Довге пальто

Пальто – це незмінна річ у нашому гардеробі, тож без нього неможливо уявити весняний чи осінній сезон. Дизайнери цього року представили пальта довжини максі в мінімалістичному крої, які стануть гідною інвестицією на кілька років, адже образи з таким пальто виглядають дорого та красиво.

Вінтажна шуба

У грудні цього року модниці зі всіх країн світу демонструють вінтажні шуби у своїх образах. Вони носять їх з високими чоботами на підборах, кросівками, джинсами, штанами та елегантними пов’язками. Фешіоністи обирають для себе довгі варіанти, які були в моді в далеких 90-х роках.