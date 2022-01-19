Головні модні тренди у 2022 році: ексклюзивне інтерв'ю з українською стилісткою Мариною Мартинів

Головні фешионісти країни перебувають в передчутті чогось нового. 2022 рік подарує нам цікаві модні віяння, а разом із тим надасть можливість залишити в гердеробі речі, які нам так полюбилися в минулому сезоні. Що буде модним, яке вбрання варто придбати, а від якого бажано відмовитися – розпитали в української стилістки Марини Мартинів.

Тенденції в моді бувають мінливими і непередбачуваними. Інколи важко встежити за всіма цікавими новинками, які презентують на собі інфлюенсери. Базовий жіночий гардероб – це конструктор, за допомогою якого, поєднавши окремі елементи вбрання, можна створити стильний образ.

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Щоб не загубитися у щоденних трендах, Марина Мартинів розповіла нам про основні тенденції, на які варто звернути увагу.

Стилістка є засновницею онлайн-школи "Pump your style. Studio", яка допомагає кожній дівчині знайти свій стиль. За плечима у Марини – сотні статей у виданнях та співпраця з такими гігантами fashion-індустрії, як Vogue, Elle, Cosmopolitan, GQ.



Українська стилістка Марина Мартинів / Фото з інстаграму

Марино, скажіть, будь ласка, які речі у 2022 році стануть трендовими? Які новинки дизайнери представили на Тижні моди?

Якщо говорити про тренди і тенденції 2022 року, я однозначно виділю певні фаворити з минулого 2021 року. Це ромби, принт "шахова дошка", тобто поєднання ахроматичних кольорів – чорного та білого. Сюди також варто додати оверсайз, гіперболізацію, такі трішки маскулінні речі, які адаптувалися ще багато сезонів тому, і зараз вони прогресують, стають ще більш об’ємними, ще екстравагантнішими та нетривіальними.

Бахрома, до речі, в цьому році абсолютно не здає своїх позицій, і якщо говорити про щось новеньке, то в цьому сезоні дуже багато приталених силуетів.

Тепер дуже круто носити не тільки оверсайз + оверсайз, але й адаптовувати чимось приталеним і підкреслювати жіночність і сексуальність естетикою 90-х років, коли у нас панувала мода на моделей, щоб бути ними, стежити за ними, і власне, вона до нас трошки повертається.



У 2022 році звертайте увагу на гіперболізованість / Фото з інстаграму

А які речі залишаться з нами з попередніх сезонів? Чи варто ще робити ставку на стьобані куртки, легінси зі штрипками чи сукні з вирізами, що були популярними у 2021 році?

Якщо говорити про основні тенденції, то звичайно, що залишається денім, шкіра, твід, відомі жакети в твідовому стилі від бренду Chanel. Вони адаптовуються тепер ще в деяких брендах, які використовують твід і джерсі як матеріал. Такі силуети дуже впадають в очі, коли ми дивимося на колекції цих сезонів. Звичайно, сюди варто додати яскраві кольори та комфорт в образах. Це основні моменти, які б я виділила у 2022 році.

Якщо говорити про яскраві кольори – то це тотал луки, нетривіальні акценти – сумки, яскраве взуття з цікавинкою (металіка, золото). В аксесуарній групі відстежується прояв дуже яскравих відтінків, можливо в якійсь мірі навіть кислотних. Тому щодо тенденцій я б, звичайно, виділила ось ці всі варіанти.

Стьобані куртки актуальні, бренд Miu Miu презентував дуже класну колекцію. Вони використовували не тільки стьобані куртки, а й стьобані штани, які виглядають як гірськолижний комплект. Масмаркет вже почав адаптовувати собі в колекції такий формат. Перші, хто відгукнулися – це Reserved, вони створили схожий варіант від Miu Miu, які представили стьобані костюми в ніжно-лавандовому романтичному кольорі. Reserved надихнулися цим образом та запропонували костюм у кольорі бордо. Виріб дуже цікаво виглядає. Естетика стьобаності – вона все ще присутня, втім, трішечки трансформується і дизайнери все нам подають по-новому.

Якщо говорити про легінси і лосини зі штрипками, то однозначно цей тренд залишиться з нами, але цього сезону їх будуть носити не просто як окрему одиницю, а одягати зверху спідницю чи баски. Тепер модно робити багатошаровість не тільки верхньої частини тіла, але й знизу.

Сукні з вирізами та глибоким декольте також будуть актуальними, але ближче до літнього сезону. Весною ми трішки відійдемо від цього. Я думаю, в нас адаптуються нові приталені силуети, а потім у нас вже в більш такому теплому форматі влітку почнуться міні, декольте, розрізи та гіперсексуальність.



У тренді залишаються твідові жакети / Фото з інстаграму



Нас чекає багато яскравих кольорів / Фото з інстаграму



Мода на сукні з вирізами продовжиться у весняно-літньому сезоні / Фото з інстаграму

Окрім обраного головного кольору року інститутом Pantone Very Peri, які ще кольори будуть актуальними?

Так, цього року у нас дуже популярним став колір Very Peri, який транслює таку ніжну-ніжну лаванду. Колір підходить для весняного періоду, початку літа, коли ми відходимо від зимових сірих буднів, чорний колір змінюємо на яскраві кольори, пастель також супроводжується яскравими відтінками. Цей колір, як ніколи, дуже влучний.

Якщо говорити про ще один трендовий колір, який для мене стоїть майже на рівні з новеньким кольором, який оголосив Pantone – це апельсиновий. Для любителів яскравих кольорів підійде помаранчевий, любителям більш приглушених кольорів, зрозуміліших і легших до адаптації – варто обирати приглушений апельсин, який виглядає так, ніби ми його розбавили з великою кількістю білого кольору.



Pantone назвав Very Peri головним кольором 2022 року / Фото з інстаграму



Помаранчевий колір стоїть на одному рівні з Very Peri / Фото з інстаграму

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Порадьте головні убори на зиму для дівчат, для яких капор і балаклава – занадто сміливий виклик?

Капор і балаклава – дійсно головні убори не для всіх, адже не всі розуміють цей тренд. Насправді треба кайфувати від себе у дзеркалі і розуміти, що ти виглядаєш творчо, класно, сексуально, піднесено.

Обирайте об’ємніший варіант, який не виглядає так приталено ніби гірськолижний формат. Такі головні убори виглядають більш жіночно з ноткою вільності рухів.

Серед головних уборів на зимовий період – це фетрові капелюхи, актуальна у своїх позиціях шапка біні, шапки з підворотом, втім, цей варіант треба обирати трохи обережно. В холодну пору також чудово підходить об’ємний шарф, який можна замотати і обкрутити на голові.



Шапка біні – завжди актуальна під будь-який верхній одяг / Фото з інстаграму

А які головні убори варто обирати з приходом перших теплих днів?

З приходом перших теплих днів головні убори також трохи видозмінюються. Це можуть бути хустинки з екошкіри, шовкові вироби з ноткою французького шику, капелюхи, берети. Я би виділила ці головні убори, як перехід у весняний період.



Берети ідеально пасуватимуть до пальт і тренчів / Фото з інстаграму

До яких принтів варто придивитися в цьому році? На що звернути увагу?

Щодо принтів, то однозначно фаворитом минулого сезону й цього теж є принт шахова дошка. Завжди з весняно-літнім періодом до нас повертається флористичний (ботанічний, квітковий) принт. Повертаються геометричні форми – клітинка, лінійність. І, звичайно, абстракційні принти. Чомусь дуже часто влітку люблять такі принти як тай дай, або подібні.



Принт шахова дошка залишається з нами з попереднього сезону / Фото з інстаграму

Які елементи гардеробу вже віджили своє і ними не бажано доповнювати свої образи? Що особисто для вас вже є антитрендом?

Насправді не дуже люблю висловлюватися голослівно на цю тему, тому що дуже багато стилістів зараз говорять про неактуальні джинси скіні. Наприклад, я з цим не погоджуюся. Насправді неактуальні ці джинси з потертостями, втім якщо говорити про сам крій, то скіні актуальні. Їх можна дуже класно поєднати з одягом оверсайз, тренчами, піджаками, одягнути разом зі светриками та жокейками. Виглядати такий аутфіт буде дуже круто.

Також кажуть, що зараз неактуальні короткі шкірянки. І це дійсно так, я притримуюся цієї позиції. Шкірянку краще брати таку, щоб вона мала вільність рухів: не була суперприталеною і дуже короткою. Вона має бути така як верхній одяг, аби мати можливість щось одягнути під низ, зробити багатошаровий силует.

Якщо у вас є така шкіряна куртка, яку ви ще не хочете продавати та викидати і маєте бажання одягнути кілька разів, то одягайте її як перший шар. До прикладу, під низ гольф, зверху шкіряну куртку, а потім кидаємо тренч. Тоді у нас вийде класний, багатошаровий силует.

Особисто для мене віджили своє трикотажні приталені сукні в рубчик з довгим рукавом, які деколи йдуть з розрізом на коліні. Дуже часто такі речі я помічаю у своїх клієнтів. Такі сукні вже неактуальні. Краще брати топ з довгим рукавом, окремо спідницю міді. Така комбінація має більш сучасніший формат.



Замість приталеної куртки – звертайте увагу на об'ємну / Фото з інстаграму

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І наостанок, не піддаючись всім модним віянням, назвіть кілька речей, які залишаються актуальними поза часом?

Щоб зрозуміти, які речі залишаються актуальними поза часом, треба відштовхуватися від свого ДНК-стилю, адже тут важливо зрозуміти, яка у вас зовнішня особистість, стиль життя, який у вас графік на роботі, що ви хочете транслювати своїм гардеробом та як ви хочете, аби люди бачили вас та розуміли, яка ви особистість. Особисто для мене – це блейзери вільного крою, якісні джинси прямого крою і базові кросівки, які не обов’язково повинні бути білі. Це навіть можуть бути кеди, які ми носимо кожного дня. Якщо додати сюди футболку – виходить готовий образ. Додаємо сумку на плече і отримуємо сучасний аутфіт у стилі кежуал з ноткою офіційно-ділового мотиву.



Футболка в поєднанні з блейзером і джинсами – завжди актуальний варіант / Фото з інстаграму