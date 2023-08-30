Гейлі Бібер показала варіант яскравого образу для відпустки: красиве фото

Американска модель Гейлі Бібер останні дні почала все частіше з’являтися в об’єктивах папараці, оскільки презентує свій новий засіб для губ. Для цієї події знаменитість обирає яскраві образи.

Влітку минулого року Гейлі Бібер запустила свій косметичний бренд Rhode. У лінійці є флюїди, креми, бальзами для губ та багато іншої доглядової косметики.

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Образи для Гейлі Бібер створює стилістка Дані Мішель, яка також одягає двох відомих сестер – Кендалл Дженнер та Кортні Кардашян.

Аутфіт Гейлі Бібер

На вечірку модель прийшла зі своїм чоловіком Джастіном Бібером. І якщо Гейлі була одягнена святково, то співак вирішив прийди в дуже розслабленому, домашньому образі.

В останні літні дні Гейлі вирішила приміряти на собі мінімалістичну сукню-бюстьє червоного кольору від Ermanno Scervino, яку поєднала з червоними шльопанцями на підборах від Maison Ernest.

Знаменитість доповнила свій образ яскраво-червоною лакованою сумкою від Ferragamo. Дівчина зібрала волосся в пучок та випустила переднє пасмо. Її образ довершили чорні вузькі окуляри, золотий браслет, мінімалістичні сережки та масивний кулон на ланцюжку з літерою "B".



Гейлі Бібер у яскравій червоній сукні / Фото з Instagram

Такий красивий образ може приміряти кожна дівчина в останні літні дні для прогулянки містом або ж перебуваючи у відпустці. Увечері такий образ буде ефектно довершувати жакет.