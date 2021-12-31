"Гаррі Поттер 20 років потому": Емма Вотсон у спецепізоді з’явилася з сумкою від бренду BEVZA

У перший день Нового року, 1 січня, на екрани виходить франшиза "Гаррі Поттер 20 років потому: повернення до Гоґвартсу". Одна з головних героїнь улюбленої саги Емма Вотсон з’явиться з сумкою від української дизайнерки Світлани Бевзи.

У новому фільмі покажуть, як актори легендарної поттеріани знаходяться в оригінальних декораціях Гоґвортсу. Окрім цього вони розкажуть про історію створення стрічок та деталі зйомок. В епізоді знімуться всім відомі та улюблені актори: Денієл Редкліфф, Емма Вотсон, Руперт Ґрінт, Томас Фелтон, Бонні Райт та інші.

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У спецвипуску 31-річна Емма Вотсон з’явиться у молочній сукні в рубчик з чорною гіпюровою вишивкою. Свій мінімалістичний образ акторка доповнила чорною сумкою Mini Fan Clutch від українського бренду BEVZA.

Аксесуар, що виконаний у формі віяла був представлений у колекції весна – літо 2020.

Емма доповнила образ довгими чорними сережками, зачесавши волосся в пучок. Візажасти зробили на обличчі природний макіяж.



Ефектний вихід Емми Вотсон / Фото з Marie Claire

Українська дизайнерка Світлана Бевза вже кілька років презентує колекції на нью-йоркському Тижні моди, тому про вбрання від нашого бренду знає чимало закордонних знаменитостей. Раніше у речах бренду BEVZA з’являлася Кім Кардашян, Белла Хадід, Емілі Ратажковскі, Дакота Джонсон та інші.

"Гаррі Поттер 20 років потому: повернення до Гоґвортсу": трейлер