Гардероб Володимира Зеленського в час війни: який одяг зараз носить Президент України

З перших днів війни Президент України Володимир Зеленський одягається у вбрання в стилі мілітарі. Таким чином він демонструє єднання з нашою армією та народом. З яких брендів формується гардероб президента в час війни – читайте далі.

У четвер, 24 лютого, в перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Володимир Зеленський записав своє перше воєнне відеозвернення до українців. Перед камерами він постав у футболці кольору хакі.

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Тепер впродовж усіх 42 днів війни в України Володимир Зеленський з’являється перед камерами та пресою виключно у вбранні у стилі мілітарі. В речах кольору хакі Президент України звертався до Конгресу США, до канадського та європейського парламентів, та під час промови на музичній премії Grammy.

Західні видання окрім промов президента, почали звертати увагу на його гардероб. Журналістка The New York Times Ванесса Фрідман зазначила, що такий простий одяг ніби зближує президента з українськими військовими та народом, даючи зрозуміти їм, що глава їхньої держави разом з ними, розуміє всі проблеми та готовий їх вирішити.

З чого складається гардероб Володимира Зеленського, які бренди він носить та скільки коштують речі Президента України – читайте далі.

5.11

Американський скелелаз Ройлон Роббінсон піднявшись на одну з вершин національного парку Йосеміті зрозумів, що штани в які він одягнені – не зовсім зручні. Згодом він заснував компанію з виробництва одягу, яка почала випускати штани під брендом 5.11. Бренд верхнього одягу, взуття, уніформи та тактичного спорядження орієнтований на ринок військових.

Володимир Зеленський кілька разів приміряв на собі вбрання від американського бренду 5.11. У його гардеробі є футболка та два види сорочки. Футболка коштує 624 гривні, а от сорочки обійшлися у 1800 та 3340 гривень.



Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами / Фото з Офісу Президента України



Зустріч Зеленського з головами парламентів Литви, Латвії та Естонії / Фото з Офісу Президента України

Hallyard

Нідерландський бренд Hallyard заснований у 1960 році. Одяг підходить для активного відпочинку, полювання та рибалки. У футболці від бренду Hallyard за 450 гривень Президент України Володимир Зеленський з’являвся 2 березня на зустрічі з іноземними журналістами.



Володимир Зеленський на зустрічі з іноземними журналістами / Фото з Офісу Президента України

Lowa

Перша футболка від бренду Lowa з’явилася у Німеччині в 1923 році. Бренд отримав свою назву від перших літер імені свого засновника – Лоренца Вагнера. У коричневих кросівках Lowa Володимир Зеленський з’явився на зустрічі з журналістами 10 березня. Коштують кросівки президента 4800 гривень.



Володимир Зеленський у кросівках Lowa / Фото з Офісу Президента України

М-Тac (Military Tactical)

Президент України обирає не лише закордонні бренди. 13 березня Володимир Зеленський під час звернення до українців з’явився у флісовій кофті від української марки М-Тac.

Бренд заснований 8 років тому Олександром Карасьовим – одним зі співвласників магазину тактичного спорядження "Мілітарист". У штанах від українського бренду Володимир Зеленський зустрічався з нашими військовими. Коштує флісова кофта на сайті бренду 1717 гривень, дві пари штанів – 1450 та 2022 гривні.



Володимир Зеленський в одязі від українського бренду / Фото з Офісу президента України

Saucony

Цей бренд відомий багатьом українцям, оскільки у Saucony можна знайти чимало спортивного одягу та взуття для міста за не досить великими цінами. Володимир Зеленський одягнув веганські кросівки від бренду, коли нагороджував військових Національної гвардії 26 березня. У цих кросівках Президент України приїхав 2 дні тому в зруйновану Бучу, що на Київщині.

Модель, яку взув президент, одна з найбільш продаваних в історії компанії. Коштують кросівки Saucony Jazz 81 – 1540 гривень.



Володимир Зеленський у кросівках Saucony / Фото з Офісу Президента України



Володимир Зеленський у Бучі / Фото з Офісу Президента України