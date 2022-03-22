Fashion-школа PUSHKA School безкоштовно надає доступ до курсів зі створення 3D-одягу

Школа конструювання та пошиття одягу PUSHKA надає українцям доступ до безкоштовних курсів, які вчать студентів створювати 3D-одяг.

Засновниця PUSHKA School Ірина Красільнікова вирішила на час війни відкрити безкоштовний доступ до курсів з конструювання одягу. Тепер всі бажаючі мають чудову можливість освоїти програму, що створює 3D-одяг.

Дивіться також Супермодель Сідні Кроуфорд підтримала українців та закликає допомагати біженцям

Таким чином школа хоче допомогти всім, хто втратив роботу, а коли закінчиться війна – зробити внесок в економіку України. Щоб отримати доступ до курсів, варто лише написати в дірект слово "Паляниця".

Fashion-школа PUSHKA School надає безкоштовний доступ до пакетів "Економ" курсів: "Clo3D: Базовий курс", "Конструювання: Повне заглиблення" та "Дизайн-Конструювання Одягу" для всіх українців до 15 квітня.

Програму для створення 3D-одягу Clo3D використовують для візуалізації майбутніх колекцій та для створення одягу в форматі NFT. Базовий онлайн-курс дозволяює освоїти нову професію в будь-якій точці світу за наявності ноутбуку та інтернету.

Для тих, хто не має доступу до комп’ютера, відкриті курси класичного конструювання одягу: "Дизайн-конструювання" та "Конструювання: повне заглиблення". Вони тривають від одного до дев’яти місяців.

Професія конструктора одягу залишається однією з найбільш перспективних у сфері моди. Попит на неї збільшується як у Європі, так і по всьому світу, а роботодавці, серед яких і світові модні бренди, пропонують гідну оплату праці. Конструктор не має такої прив’язки до іноземних мов, як інші професії в індустрії моди.

Pushka School залишається міжнародною компанією для всіх країн, втім більше не працюватиме з росіянами та білорусами.

Зараз студенти працюють над створенням благодійного NFT-проєкту. Кошти від продажу діджитал-арту передадуть українській армії, ТрО та людям, які постраждали від російської орди.