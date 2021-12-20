Еталон краси і стилю: Маша Єфросиніна вразила образом на різдвяному вечорі Moet & Chandon

Напередодні шампанський дім Moet & Chandon за підтримки українського глянцю Vogue влаштував гучну світську подію. На різдвяному вечорі Christmas Gala зібралося чимало знаменитостей, серед яких була Маша Єфросиніна, яка вразила своїм аутфітом.

Телеведуча звикла до життя з камерами, тому кожен свій вихід у світ ретельно продумує. Знаменитість за 2021 рік приміряла дуже велику кількість розкішних образів, а для різдвяного вечора вирішила зробити ставку на лаконічний look від українського бренду J'amemme, який обожнює німецька інфлюенсерка Леоні Ганне.

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Образ Маші Єфросиніної

Маша Єфросиніна одягнула бузковий комбінезон з колекції PRE-FALL' 21. Виріб доповнював широкий пояс на талії та трендові вирізи з боків на штанах. Зверху телеведуча приміряла кейп, який також входив у комплект.

Ніжний образ Маша доповнила бежевими туфлями на підборах та мінімалістичним клатчем. Єфросиніна зібрала волосся у хвіст та довершила святковий аутфіт довгими золотистими сережками.

На обличчі телеведучої, як завжди, сяяв насичений макіяж. Її очі підкреслювали довгі стрілки, а губи – коричнева помада. За інстаграм-сторінкою знаменитості слідкують 1,5 мільйон прихильників, тому в коментарях знаменитість отримала багато схвальних відгуків за свій look.



Святковий образ Маші Єфросиніної / Фото з інстаграму



Святковий образ Маші Єфросиніної / Фото з інстаграму

Українська fashion-фотографиня Соня Плакидюк написала, що Маша є для неї еталоном краси і стилю. Вона також зазначила, що ніколи не перестане нею захоплюватися.