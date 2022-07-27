У мережі сперечаються через обкладинку Vogue із Зеленською: що б на це сказала Лейбовіц

Днем раніше американський журнал Vogue опублікував результати зйомки Олени Зеленської, фото якій робила культова фотографиня Енні Лейбовіц. Свого часу вона фотографувала Майкла Джексона, Леннона та Оно, Єлизавету II та інших.

Зйомки для найвідомішого глянцю Vogue відбулись на початку липня у Києві. Туди фотографиня Енні Лейбовіц прибула разом з журналістом, де в Офісі Президента та на аеродромі в Гостомелі провела фотосесію. Впродовж усієї зйомки першу леді підтримував Володимир Зеленський.

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На обкладинці журналу Олена Зеленська постала у маскулінному образі, який, до слова, продумала фешн-редакторка українського Vogue Юлія Пеліпас: легка молочна блуза, чорні штани і чорні балетки. Її блуза була ледь відкритою, а сама перша леді сиділа на сходинці у вестибюлі, зручно склавши руки на колінах. Позаду неї можна побачити мармурові колони та мішки з піском для захисту від ймовірних обстрілів та осколків. Волосся першої леді було ледь вкладене, а на обличчі – мінімум макіяжу.

Як підмітила українська блогерка та експерт зі стратегічних комунікацій Валерія Вачевська, обкладинка Vogue з Оленою Зеленською має кілька причин, щоб називатись "феміністичною":

найперше, це поза, у якій сидить перша леді – розслаблено та водночас впевнено, без фешн-уподібнень та лицемірства;

її одяг, який є схожим до мільйонів образів українок; вона руйнує стереотип, що перша леді повинна бути бездоганною та виглядати "на мільйон";

її погляд, який є прямим, впевненим, і показує, наскільки сильною та сміливою може бути жінка у час війни в Україні;

локація, де вона знімалась – позаду неї захисні фортифікації, які нагадують, що перша леді залишається у центрі країни, в столиці, і що попри це її життя продовжується з усіма іншими.



Чому обкладинка Vogue із Зеленською є феміністичною / Фото з інстаграму Вачевської

Реакція мережі

Проте чимало українців були дещо шоковані такою обкладинкою для Vogue, наводивши аргументи, що зараз не час для фотосесій, чому Олена сиділа у такій позиції, де сукні і підбори та чимало інших сексистських та стереотипних тверджень.

Проте варто зауважити, що Енні Лейбовіц завжди любила експерименти. Її найвідомішою фотографією став знімок виконавця Джона Леннона та коханої Йоко Оно за 5 годин до його вбивства. Воно досі вважається найпопулярнішим в історії журналу Rolling Stone, де Енні вдалось попрацювати 10 років.



Джон Леннон з Йоко Оно за 5 годин до вбивства / Фото Енні Лейбовіц, Rolling Stone

Зокрема фотографиня 7 років працювала у знаменитому глянці Vanity Fair, а Бібліотека Конгресу США назвала її "живою легендою". Серед її найвідоміших гостей на фотосесіях були: сім'я Барака Обами, Джонні Депп та Кейт Мосс, Леонардо Ді Капріо, Майкл Джексон, Енн Гетевей, Вупі Голдберг Кіра Найтлі, Скарлетт Йогансон, Стінг, Майлі Сайрус, Майкл Джексон, Білл Гейтс, Ріанна, Леді Гага, Адель, Кім Кардашян, Серена Вільямс та десятки інших зірок.

Фото зірок авторства Енні Лейбовіц / Архівні фото з мережі

Авторське бачення Лейбовіц з кар'єрою у понад 50 років заслуговує на те, щоб ми бачили Олену Зеленську такою, якою вона є на обкладинці Vogue. Звісно, поняття смаку та краси є суб'єктивними, втім, чи варто засуджувати мисткиню, яка побачила першу леді саме такою? Зокрема, світ очевидно "втомився" від війни в Україні, тому такі інструменти впливу як культура, зокрема фотосесія першої леді для провідного журналу у світі, може зіграти Україні лише на руку.

Також варто зазначити, що саме редакція глянцю Vogue на чолі з Анною Вінтур, яка перебуває у США, вирішує, що має бути на обкладинці журналу. Зважаючи на понад столітню історію журналу, редактори мають певні уявлення, що може "зіграти", а що ні. Особливо, якщо вони експерти у своїй галузі.