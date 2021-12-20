Ельза Госк вийшла на прогулянку в наймоднішому трикотажному костюмі зими: стильні фото

Манекенниця Ельза Госк обожнює модні речі, тому часто показує у своєму інстаграмі стильні аутфіти. Нещодавно знаменитість показала трендову річ осені – трикотажний костюм в стриманому сірому кольорі.

Ельза Госк майже щодня виходить на прогулянку зі своєю донечкою Тууліккі, демонструючи своїм фанатам цікаві образи. Шведка є справжньою іконою стилю та розбирається у всіх трендах.

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Біляка знає, що у зимовому сезоні серед костюмів переважає матеріал трикотаж, тому обрала стильний виріб, який ідеально підходить для холодної пори року. Під час Тижня моди дизайнери показали чимало ефектних костюмів, що складаються зі спідниці та кардигану.

Образ Ельзи Госк

Манекенниця одягнула на прогулянку в передмісті Лос-Анджелесу білу базову майку. Зверху вона накинула подовжений кардиган та одягнула спідницю міді сірого кольору. Костюм модель обрала від відомого польського бренду Magda Butrym.

Ельза довершила аутфіт вкороченою шкіряною курткою та черевиками на шнурівці від Chanel за 2900 доларів. Головною родзинкою образу стала вантажна сумка чорного кольору Kelly 28 Retourne від Hermès.

Шведка розпустила кучеряве волосся та додала до свого аутфіту один із улюблених аксесуарів – чорні сонцезахисні окуляри.



Трендовий образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі



Трендовий образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі



Трендовий образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі