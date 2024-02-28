Ельза Госк одягнула трендовий костюм 2024 року: як він виглядає
Джерело:Ельза Госк
Відома шведська модель Ельза Госк відвідала модний показ Saint Laurent. Для світського виходу білявка обрала стильне вбрання, яке цього року буде особливо популярним.
Майже щодня Ельза Госк ділиться з підписниками модними образами. Модель самостійно стилізує аутфіти та показує в чому виходить на прогулянку чи у справах.
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Також знаменита манекенниця є частою гостею на показах, тож задля світської події приміряла ефектне вбрання.
Образ Ельзи Госк
На показ Saint Laurent Ельза Госк прийшла у прозорій майці в горошок з великим розрізом в зоні декольте. Під низ білявка навіть не одягнула бюстгальтера.
Модель доповнила низ спідницею до колін з чорним шкіряним поясом. Зверху вона одягнула маскулінний жакет з великими плечима. Костюм Ельза Госк обрала з вертикальними смужками, які вважаються дуже популярними на костюмах у 2024 році.
Свій аутфіт Ельза Госк доповнила коричневими лакованими туфлями. Волосся знаменитість зачесала в пучок та продемонструвала ще одну тенденцію серед аксесуарів.
Модний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграм-сторіс моделі
Знаменитість одягнула масивні золотисті сережки у вигляді квітки. Саме бренд Saint Laurent відродив моду на прикраси в дусі 80-х років. Такі сережки мають всі шанси стати популярними в новому сезоні.
Блакитноока модель підкреслила погляд тонкими стрілками, а пухкі губи нафарбувала темно-червоною помадою.
Модний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі
Додамо, що на показі Saint Laurent була також Олівія Вайльд. Вона прийшла у відвертому аутфіті, який здивував її фанатів.