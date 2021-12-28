Ельза Госк показує, як виглядати дорого в довгій дублянці: актуальний аутфіт

Знаменита модниця Ельза Госк постійно дивує свою 8-мільйонну аудиторію цікавими образами. Модель продемонструвала, як розкішно на ній сидить довга дублянка в парі з костюмом в тон до верхнього одягу.

Ельза Госк добре знається на монохромному вбранні, тож вміє легко підкреслити кожну деталь. Скандинавська білявка вже не вперше створює аутфіт в шоколадних тонах, який виглядає дорого та стильно.

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Кожен вихід манекенниці хочеться довго розглядати. Ельза вміє одягнути звичайне плаття чи костюм та довершити його надзвичайно стильно. Молода матуся є іконою стилю та натхненням для мільйонів дівчат зі всього світу.

Під час однієї зі своїх останніх прогулянок зірка білизняного бренду створила з базових речей розкішний look.

Образ Ельзи Госк

Модель одягнула коричневий трикотажний костюм, що складається з довгої спідниці на зав’язках та джемперу з вирізом на довгий рукав. Затишний зимовий набір Ельза одягнула від бренду Christopher Esber.

Серед великого різноманіття верхнього одягу, модель зробила ставку на довгу коричневу дублянку з молочним коміром та рукавами. Коштує такий ефектний зимовий виріб від польського бренду THE MANNEI 115 тисяч гривень.

Ельза доповнила образ чорною парою челсі від Bottega Veneta. Білявка зачесала волосся у пучок та випустила передні пасма.



Стильний образ шведської модниці / Фото з інстаграму



Стильний образ шведської модниці / Фото з інстаграму