Як одягнутися на прогулянку містом: цікавий образ показує Ельза Госк

Шведська модель Ельза Госк не перестає дивувати бездоганними образами. 35-річна знаменитість опублікувала новий кадр, на якому постала у білому вбранні із зеленими аксесуарами.

Інфлюенсерка з 8-мільйонною аудиторією в інстаграмі постійно ділиться з фанатами модними образами. Ельза показує, як можна одягнутися на вечірку, прогулянку недалеко від дому та що обрати для міського виходу.

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Нещодавно шведська модниця підготувала для своєї багатомільйонної аудиторії модний look, який зможе приміряти кожна дівчина для прогулянки містом. Образ Ельзи Госк ідеально підійде для літніх днів.

Стильний аутфіт Ельзи Госк

Голубоока білявка одягнула на прогулянку білосніжний лонгслів, який доповнила білою спідницею в рюші, яка цього сезону є особливо популярною. Образ Ельза доповнила білими шкарпетками та чорними балетками Мері Джейн.

Цікавий образ модель вирішила довершити зеленою бейсболкою та сумкою того ж кольору від бренду Hermes. Ельза розпустила волосся, вклала його в кучері та одягнула круглі золоті сережки. На руку модель обрала кілька інших браслетів в золотому та срібному кольорі й годинник.



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі

У серії світлин Ельза навіть показала, як ефектно створити монохромний образ з білих речей. Вона одягнула білосніжну шифонову сорочку, яку поєднала разом з атласною мініспідницею з шовку. На низ вона одягнула білі колготки та мюлі на підборах з гострим носком. Образ моделі доповнила фактурна біла сумка.



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі

Що відомо про Ельзу Госк

Шведка з 11 років розпочала модельну кар’єру. Дівчина з’являлася в модних глянцях та брала активну участь у фотосесіях. У 2015 році Ельза стала "ангелом" Victoria's Secret, а у 2018 році прославилася тим, що представила шедевральну білизну зі срібла та діамантів Fantasy Bra вартістю 1 мільйон доларів.

Ельзу Госк почали запрошувати до співпраці різноманітні бренди. Вона співпрацювала з Dior, Dolce&Gabbana, H&M, Levi's, Sandra Backlund, Schutz та багатьма іншими марками. Наприкінці 2020 року модель переїхала з Нью-Йорка у передмістя Лос-Анджелеса. У лютому 2021 року вона народила донечку Тууліккі та повністю присвячує їй свій час, не забуваючи про моду. Шведка майже щодня ділиться з прихильниками модними образами.