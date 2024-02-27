Сексуальна секретарка 70-х: Ельза Госк одягнула сукню в принт пітона

Ельза Госк не обходиться й дня без модного образу. Манекенниця кожного разу придумує стильні аутфіти та показує їх своїй 8-мільйонній аудиторії. Цього разу білявка продемонструвала вихід в сукні з дуже незвичним принтом.

Шведська модель Ельза Госк вважається однією з найстильніших дівчат білизняного бренду Victoria's Secret. Вона добре знається на трендах, любить показувати цікаві образи в різноманітних стилях та навіть заснувала власний бренд одягу Helsa Studio.

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Образ Ельзи Госк

Знаменитість одягнула особливу сукню з нової колекції бренду Diane von Furstenberg, яку присвятили 50-річчю виходу сукні на запах. Бренд створив ексклюзивну капсульну колекцію зі сміливим принтом Brown Python.

Чи не першою сукню з нової колекції приміряла на собі Ельза Госк. Вона обрала для себе довгу сукню з тричвертковими рукавами. Плаття вдало підкреслило струнку талію моделі та навіть зуміло візуально видовжити силует.

Особливістю вбрання був доволі незвичним принт пітона, який не часто використовують у створенні образу. Аутфіт манекенниця доповнила світло-коричневими туфлями з гострим носком, масивними сонцезахисними окулярами з коричневою оправою та оксамитовою сумкою коричневого кольору.

Показую вам сексуальну секретарку 70-х на святкуванні 50-річчя культової сукні з запахом,

– написала Ельза Госк.



Ельза Госк показала цікавий образ / Фото з інстаграму моделі

Чим відомий бренд Diane von Furstenberg

77-річна дизайнерка Діана фон Фюрстенберг заснувала свій бренд в 70-х роках з однойменною назвою Diane von Furstenberg. Тривалий час колекції марки вважаються зразком гламурного та богемного шику. Головним ключовим винаходом дизайнерки стали сукні на запах, які тримаються за допомогою вшитого пояса. Саме Діані фон Фюрстенберг належить творіння такого фасону сукні, якій виповнилося 50 років з моменту її заснування.