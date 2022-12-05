Збираємо гардероб на грудень: 7 стильних образів від відомих it-girls

Розпочалася зима, а це означає, що наші образи зараз неможливо уявити без теплих та затишних речей та найпопулярнішого верхнього одягу – шуби та дублянки. Що пропонують носити в грудні знамениті інфлюенсери – читайте далі.

Завдяки різноманіттю верхнього одягу на зиму, до яких належать пуховики (різних довжин, фасонів та кольорів), шуби, дублянки і теплі пальта, можна створити чимало стильних образів.

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Створюючи базу речей на зиму, радимо вам придбати теплі водолазки класичних кольорів, в’язані кардигани, джинси, штани в сірому та білому кольорі, тепле пальто, шубу та дублянку.

Також не забудьте про таку важливу річ, як аксесуари, які додають образу особливої родзинки. Додайте у свій гардероб теплий шарф, шапку та рукавиці. Також не забувайте про актуальну сумку, яка доповнить ваш верхній одяг та цікаві атрибути для вашого стильного аутфіту – хутряні навушники чи супермодну балаклаву.

Трикотажна сукня і пальто

Французька інфлюенсерка Жюлі Феррарі приміряла на собі трикотажне плаття в рубчик білого кольору, яке доповнила високими білими гетрами. Модниця одягнула трендове коротке пальто та довершила образ високими чорними чоботами.

Кольорова шуба і мунбути

Якщо поєднання звичайного базового светра і джинсів вам здається занадто простим, спробуйте урізноманітнити образ завдяки кольоровій шубі та мунбутам. Цього року першість займають дутики і угги, втім мунботам також є місце в модних образах.

Пальто і угги

Українська стилістка Марина Мартинів показує, що взимку не варто боятися білих кольорів, тож одягнула штани, які поєднала з коричневими уггами. Зверху вона приміряла пальто у відтінку кемел та довершила look стильним шарформ з помпонами.

Довга дублянка і угги

Цього року в тренді будуть довгі дублянки, тож модні інфлюенсери приміряють на собі цей стильний верхній одяг. Обирайте під низ сірий total look, що складається зі светру та штанів. Зверху одягайте коричневу дублянку, поєднуючи її з уггами.

Дублянка і шкіряні штани

Інфлюенсерка і дизайнерка Таня Парфільєва одягає цієї зими светр з горловиною білого кольору, чорні шкіряні штани та чорні угги. Її образ доповнила чорна дублянка, шапка та сумка тиснена під крокодилячу шкіру.

Шуба і пухнасті навушники

Фешіоніста Аліна Френдій приміряла на собі бездоганну молочну шубу, яку поєднала з джинсами, коричневими уггами та хутряними навушниками.

Пальто і спортивний костюм

Скандинавська стрітстайл-зірка не боїться поєднувати спорт і кежуал, тож приміряла на собі спортивний костюм, що складався зі світшота і джогерів, довершуючи look коричневим пальто і шапкою з уггами в тон.