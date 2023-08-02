Джинсовий комбінезон – тренд сезону: огляд наймодніших виходів знаменитостей

Джинсовий комбінезон заволодів гардеробом зіркових дівчат цього сезону. Комбінезон впевнено повертається до трендів, очоливши вершину модного Олімпу.

Шарм 1970-х років на собі приміряли чимало знаменитостей. Джинсовий комбінезон одягнула акторка Блейк Лайвлі, модель Кендалл Дженнер, іспанська інфлюенсерка Бланка Міро та французька модниця Каміль Шар'єр.

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Головними фаворитами дівчат стали комбінезони з синього деніму. Їх модниці стилізують з базовими білими кроптопами та сорочками. Необхідного настрою таким образам додають аксесуари: яскраві хустки та бандани, кольорові кросівки, сабо чи чоботи.



Джинсовий комбінезон – тренд сезону / Фото з Vogue



Джинсовий комбінезон – тренд сезону / Фото з Vogue



Джинсовий комбінезон – тренд сезону / Фото з Vogue

Ще однією знахідкою цього літа стали смугасті комбінезони. Їх приміряла Каміль Шар'єр та Йойо Као. Щоб створити повсякденний, розслаблений образ – одягніть білу класичну футболку та мінімалістичні кросівки.



Джинсовий комбінезон – тренд сезону / Фото з Vogue

Доповненням до такого комбінезону може бути смугаста джинсова куртка, яка чудово підійде для осінньої погоди. Щоб створити маскулінний образ, як Йойо Као – одягніть білу сорочку з краваткою та довершіть образ лоферами.



Джинсовий комбінезон – тренд сезону / Фото з Vogue