Трендові джинси осені 2023: стильні приклади, які вам сподобаються

Джинси – це науніверсальніший предмет гардероба жіночого гардероба. Вони легко комбінуються з будь-яким одягом, а отже, підходять для буднних, офісних чи святкових виходів.

Джинси б’ють рекорди щодо популярності та своєї актуальності, пише 24 Канал. Дизайнери кожного сезону додають джинси у свої колекції, а останні роки створюють цікаві новинки – джинси кльош чи мішкуваті джинси.

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Широкі джинси

Такі джинси чудово поєднуються з обтислим верхом – майками, лонгслівами чи сорочками. Також вони гарно стилізуються зі шкіряними джинсовими куртками та бомберами.

Прямі джинси

Із цією парою джинсів ви створите чудовий базовий аутфіт. Це класика, яка ніколи не вийде з моди. Носіть джинси з балетками, кросівками, лоферами чи чоботами на підборах.

Мішкувати джинси

Джинси ідеально підійдуть до стилю дівчат, які люблять оверсайз. Можете поєднувати їх зі світшотами та светрами оверсайз. А ще такі джинси гарно поєднуються не лише з кросівками, але й гостроносими чоботами на підборах.

Джинси кльош

Цієї осені в моду повернулися джинси кльош. Поєднуйте їх з твідовими жакетами, кардиганами чи блейзерами оверсайз в ефектних відтінках.

Карго

У 2023 році в моду увійшли штани карго, втім масивні кишені невдовзі з’явилися й на джинсах. Восени також не забувайте про такий фасон, який чудово стилізуватиметься з вінтажними шкірянками чи бомберами.