Мішкуваті, широкі, темні: трендові джинси осені, на які варто звернути увагу

Джинси – це стильна основа для будь-яких образів незалежно від пори року. Та з приходом нового сезону на модній арені все одно з’являється кілька цікавих позицій, які варто взяти до уваги.

Джинси з деніму – незамінна річ у наших гардеробах. Також джинси слугують чудовим полотном для створення цікавих образів – кежуальних, спортивних та елегантних.

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Фасон наших джинсів допомагає нам самовиражатися, тож розповідаємо про найактуальніші джинси, які можете взяти собі на примітку та застосувати у своїх образах в новому сезоні.

Мішкуваті джинси

Джинси baggy продовжують переживати відродження. У колекціях дизайнерів домінує занижений, вільний та просторий крій, тож тенденція на мішкуваті джинси залишиться з нами надовго. Чудово з пропорціями дозволяє гратися обтислий верх. До прикладу, спробуйте носити мішкуваті джинси з корсетом чи топами.



Популярні джинси осені / Фото Elle

Широкі джинси

Бренди Gucci та Victoria Beckham показали у своїх колекціях джинси, які характеризуються об’ємними штанинами. Ці джинси є універсальними, тож легко поєднаються з майками, лонгслівами та сорочками.



Популярні джинси осені / Фото Elle

Темні джинси

Блакитні джинси – це класика, а от глибокі відтінки темного деніму дозволять вам урізноманітними образи. Вони чудово підходять для повсякденних та формальних образів. Завдяки своїй схожості зі штанами, темні джинси чудово поєднуються з сорочками та блузами.



Популярні джинси осені / Фото Elle

Джинси з низькою посадкою

Сучасні версії крою далекі від ультранизьких джинсів початку 2000-х років. Завдяки варіантам, розробленим для різних типів фігури, низький силует став одним з ключових джинсових стилів, що демонструють такі бренди як Coperni і Bottega Veneta.



Популярні джинси осені / Фото Elle