Джіджі Хадід вийшла у світ в приголомшливому оксамитовому костюмі синього кольору: яскраві фото

27-річна американська супермодель Джіджі Хадід вразила фанатів ефектною появою у синьому оксамитовому костюмі.

Знаменита білявка завітала на світський захід WWD Honors Awards. Для публічної появи манекенниця, яка любить вражати бездоганними аутфітами, обрала оксамитовий костюм.

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Вже багато років Джіджі є палкою прихильницею дизайнера Томмі Гілфігера. Тому на захід зірка обрала костюм насиченого сапфірового кольору, що складався з подовженого приталеного двобортного жакета та широких штанів.

Знаменитість одягнула під низ білу блузу та довершила свій аутфіт білосніжними туфлями-човниками на підборах. Джіджі вклала своє біляве волосся у легкі хвильки, а на обличчі зробила ніжний макіяж з акцентом на коричневій губній помаді.

Її look також довершували діамантові прикраси у вигляді сережок та ланцюжків, а також мінімалістична коричнева сумка.

Нагадаємо, на початку вересня Леонардо Ді Капріо зустрічався з Джіджі Хадід у Нью-Йорку. Як тоді писали інсайдери, їхні побачення не можна було називати серйозними стосунками. Однак актор начебто залицявся до моделі.

Однак нещодавно сестра моделі Белла Хадід виступила проти роману сестри Джіджі з голлівудським актором Леонардо Ді Капріо. У виданнях пишуть, що на думку Белли, Джіджі Хадід занадто хороша для актора. Їй не сподобалось те, що Лео дуже швидко забув про колишню.