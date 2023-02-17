У костюмі зайця: Джіджі Хадід знялася в стильній фотосесії для Elle

Американська модель Джіджі Хадід стала головною героїнею березневого номера Elle. Білявка знялася у ефектній фотосесії в стильному вбранні.

Під кінець лютого модні глянці починають презентувати нові обкладинки прийдешнього місяця. Видання Elle презентувало номер з моделлю Джіджі Хадід, яка прикрасила першу весняну обкладинку у 2023 році та показало стильну фотосесію.

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27-річна модель розповіла в інтерв’ю про своє нове захоплення. Минулого року вона стала дизайнеркою та запустила власний бренд одягу з трикотажу Guest In Residence. Її перша екологічна лінійка базована на тому, аби такий одяг можна було носити роками. Її новий бізнес дозволяє їй розвиватися та робити те, чого вона навчилася співпрацюючи з легендами моди та наставниками. Для неї такими є Томмі Гілфігер та Донателла Версаче.

Як засновник і креативний директор, Джіджі Хадід вважає Донателлу Версаче зразком для наслідування за її вміння бути "босом, але ніколи не бути грубою".

"У неї неймовірна жіночність, внутрішня сила, яка сяє в ній", – каже Джіджі. "Вона також одна з найдобріших жінок, яких я знаю, і сім’я для неї така ж важлива, як і для мене".

Томмі Гілфігер, який працював з Хадід над серією капсульних колекцій Tommy x Gigi, каже про неї так: "Впродовж своєї кар’єри вона мала стільки фантастичних досягнень, але саме її добра особистість і приземлена енергія зробили її видатною від решти".

В інтерв’ю Джіджі розповіла, що народження її доньки дали їй можливість серйозно задуматися над тим, як покращити життя та дало певний поштовх у перезавантеженні кар’єри.

Джіджі Хадід у зйомці для Elle

Для березневого глянцю Elle модель позувала у пухнастому синьому костюмі у формі зайчика, у сітчастому топі та порваному светрі. Зірка також оголилася завдяки сріблястому комбінезоні та показала свою фігуру в блакитній білизні. Вона також приміряла на собі довгу сітчасту сукню від власного бренду Guest In Residence. Стилісти нанесли Джіджі природний макіяж, а її біляве волосся вклали у легкі хвильки.



Джіджі Хадід знялася для глянцю / Фото з Elle



Джіджі Хадід знялася для глянцю / Фото з Elle



Джіджі Хадід знялася для глянцю / Фото з Elle



Джіджі Хадід знялася для глянцю / Фото з Elle



Джіджі Хадід знялася для глянцю / Фото з Elle



Джіджі Хадід знялася для глянцю / Фото з Elle



Джіджі Хадід знялася для глянцю / Фото з Elle