Як Джіджі Хадід одягнулася на побачення з Леонардо Ді Капріо: вишуканий образ

Навколо знаменитостей Джіджі Хадід та Леонардо Ді Капріо вже кілька місяців не вщухають плітки щодо їхнього роману. Папараці часто "ловлять" зірок разом, а нещодавно модель та актор повечеряли в одному ресторані.

Легендарний актор запросив відому модель на вечерю в елітний ресторан Лондона. 48-річний актор "Титаніка", ймовірно, влаштував знайомство Джіджі з рідними, оскільки зайшов у заклад зі своїм батьком Джорджем Ді Капріо та мачухою Пеггі Енн Фаррар.

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Знаменитості все ще не оголошують про свої стосунки, тож виходять з готелю порізно та з різницею у часі. Того ж правила вони дотримались завітавши у ресторан China Tang. Спочатку приїхала Джіджі, а через деякий час до закладу прийшов Леонардо Ді Капріо з рідними.

Джіджі Хадід завжди славилася чудовим смаком у виборі вбрання. На побачення з актором зірка приміряла монохромне вбрання у чорному кольору та ошелешила лондонську публіку. Її вихід досить простий та лаконічний, втім у ньому присутня елегантність та дорогий шарм.

Як Джіджі Хадід одягнулася на побачення з Леонардо Ді Капріо

Білявка одягнула чорну сукню довжини міді та туфлі-човники на низьких підборах kitten heels. Лондон відомий своєю похмурою погодою, вітром і дощем, тож для вечірньої пори навіть влітку Джіджі Хадід приміряла чорне пальто лаконічного крою довжини міді.

Знаменита модель зібрала волосся та зафіксувала його крабиком. Така зачіска з нульових залишається в моді вже не перший сезон.

Модель одягнула стильні сонцезахисні окуляри із тонкою золотистою оправою та довершила свій вихід кількома золотистими ланцюжками на шиї. Красивий образ Джіджі Хадід доповнила лакованою сумкою, яку тримала в руці.



Образ Джіджі Хадід на побачення з Леонардо Ді Капріо / Фото з Page Six

Ді Капріо був також одягнений в чорний аутфіт. Він приміряв джинси скіні та нейлоновий бомбер. Його образ довершила чорна кепка та білі кросівки.