Джіджі Хадід вразила публіку сміливою сукнею, яка імітує груди: вражаючий вихід

Американська модель Джіджі Хадід потрапила в об’єктиви папараці в екстравагантній сукні. Оголювати своє тіло та демонструвати груди любить сестра манекенниці – Белла Хадід, втім цього разу ефектний look продемонструвала й сама Джіджі.

Модель приїхала на модний світський захід Vogue World, який організувала в Парижі головна редакторка американського видання Анна Вінтур.

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29-річна зірка подіумів одразу захопила публіку своїм провокаційним виглядом.

Джіджі Хадід у Парижі

Модель з’явилася у фіолетовій сукні на довгий рукав з бісеру та блискітками від бренду Balmain. Плаття було оздоблене масивними плечиками та фактурною спідницею, яка ніби імітувала джинсову спідницю разом з лонгслівом.

Особливістю сукні стала її верхня частина, оскільки на сукні оздоблена оголеними грудьми. Аутфіт Джіджі Хадід доповнили чорні слінгбеки на низьких підборах та чорні сонцезахисні окуляри.



Джіджі Хадід постала в ефектному образі / Фото Getty Images

Рік тому схожий аутфіт на собі демонструвала італійська блогерка К’яра Ферраньї. Вона з’явилася на світському заході в бежевій провокаційній сукні, яка також імітувала вигляд жіночих грудей.

Сукню з тюлю тілесного кольору пошили в ательє Dior. Спеціальна вишивка відтворює природне тіло К’яри Ферраньї. Своїм виходом вона показала, що треба звільнятися від сорому, який нам завжди нав’язували, починаючи з Єви – першої жінки в історії, яку спонукали відчути сором.

Ілюзією оголеності вона нагадала всім про право та гендерну рівність, яку мають жінки. За словами інфлюенсерки, демонструючи себе, вони не повинні відчувати себе засудженими чи винними.