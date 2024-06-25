Джіджі Хадід вразила публіку сміливою сукнею, яка імітує груди: вражаючий вихід

25 червня 2024, 14:43
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Американська модель Джіджі Хадід потрапила в об’єктиви папараці в екстравагантній сукні. Оголювати своє тіло та демонструвати груди любить сестра манекенниці – Белла Хадід, втім цього разу ефектний look продемонструвала й сама Джіджі.

Модель приїхала на модний світський захід Vogue World, який організувала в Парижі головна редакторка американського видання Анна Вінтур.

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29-річна зірка подіумів одразу захопила публіку своїм провокаційним виглядом.

Джіджі Хадід у Парижі

Модель з’явилася у фіолетовій сукні на довгий рукав з бісеру та блискітками від бренду Balmain. Плаття було оздоблене масивними плечиками та фактурною спідницею, яка ніби імітувала джинсову спідницю разом з лонгслівом.

Особливістю сукні стала її верхня частина, оскільки на сукні оздоблена оголеними грудьми. Аутфіт Джіджі Хадід доповнили чорні слінгбеки на низьких підборах та чорні сонцезахисні окуляри.


Джіджі Хадід постала в ефектному образі / Фото Getty Images

Рік тому схожий аутфіт на собі демонструвала італійська блогерка К’яра Ферраньї. Вона з’явилася на світському заході в бежевій провокаційній сукні, яка також імітувала вигляд жіночих грудей.

Сукню з тюлю тілесного кольору пошили в ательє Dior. Спеціальна вишивка відтворює природне тіло К’яри Ферраньї. Своїм виходом вона показала, що треба звільнятися від сорому, який нам завжди нав’язували, починаючи з Єви – першої жінки в історії, яку спонукали відчути сором.

Ілюзією оголеності вона нагадала всім про право та гендерну рівність, яку мають жінки. За словами інфлюенсерки, демонструючи себе, вони не повинні відчувати себе засудженими чи винними.

Автор: Юлія Турелик