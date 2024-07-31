Дженніфер Лопес вийшла у світ в білому жакеті та широких джинсах: розкішний образ

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес продемонструвала стильний вихід. Знаменитість привернула до себе увагу розкішним образом.

Зірка обожнює топи, жакети й широкі штани чи джинси, тому показала, як вдало скомбінувати ці речі між собою. Окрім того, Дженніфер Лопес невисокого зросту, тож доповнює свої аутфіти взуттям на підборах, яке значно видовжує силует та додає кілька додаткових сантиметрів.

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Стильний look Дженніфер Лопес

Для прогулянки Мангеттеном акторка обрала короткий білий топ на тонких бретельках, який поєднала з широкими синіми джинсами. На верх Джей Ло вирішила обрати жакет оверсайз білого кольору з цікавими розрізами на рукавах.

Як завжди, її аутфіт доповнювали босоніжки на високих підборах. Цього разу акторка обрала для себе взуття бежевого кольору. Красуня зачесала волосся в пучок та одягнула коричневі сонцезахисні окуляри з моди нульових.

Новий вихід Дженніфер Лопес доповнила чорною лакованою сумкою з крокодилячої шкіри від бренду Hermès Birkin. У колекції співачки є безліч сумок різних кольорів та розмірів від люксової марки. Саме сумками Hermès Дженніфер доповнює свої образи.



Ефектний образ Дженніфер Лопес / Фото Getty Images

Нещодавно Дженніфер Лопес влаштувала грандіозну вечірку в стилі "Бріджертонів" на своє 55-річчя. На святі були бальні танці, оркестр, торт та пісні з серіалу. Акторка мала пишну золотисту сукню та помпезну зачіску.