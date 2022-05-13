Джамала вийшла на вулиці Вашингтона в синьо-жовтій футболці: патріотичний образ

Українська співачка Джамала прибула до Вашингтона. Зірка відвідала щорічну церемонію нагородження Атлантичної ради США. На вулиці міста виконавиця вийшла в патріотичній синьо-жовтій футболці.

Співачка Джамала на церемонії нагородження Атлантичної ради США перемогла у номінації "Визначне лідерство артиста". За час війни зірка зібрала десятки мільйонів доларів на потреби українського війська та біженців, а також популяризує культуру України за кордоном.

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За нагородою виконавиця виходила у чорній вишиванці, втім для прогулянки Вашингтоном обрала патріотичну футболку в синьо-жовтих кольорах. Зараз вироби в кольорах прапора України особливо актуальні.

Джа доповнила look чорними широкими штанами та червоною бейсболкою. Зараз чимало зірок одягаються в патріотичні образи. Українські бренди представляють щоразу нові вироби, які користуються популярністю. Це і надписи з відомими фразами війни, і речі з українською символікою, а також аксесуари та інші елементи гардероба в кольорах національного прапора.

Джамала часто з’являється на публіці в синьо-жовтій стилізації вбрання, а також одягає українські вишиванки.



Образ Джамали у Вашингтоні / Фото з інстаграм-сторіз

Як Джамала допомагає Україні

Співачка Джамала виступає на підтримку України в різних країнах світу. Артистка побувала в Німеччині, Румунії, Тбілісі, Туреччині, Литві, Великій Британії та нещодавно прилетіла в США.

Після початку повномасштабної війни на території України Джамала відвезла своїх дітей в Туреччину, а сама відправилася в різні країни з благодійними концертами. Її місія – зібрати кошти для української армії та постраждах сімей.

За даними Forbes, співачка Джамала на благодійних концертах зібрала 90 мільйонів доларів допомоги для України, яка протистоїть збройній агресії Росії.

Зараз кожен використовує свій ресурс, щоб допомогти. Я вважаю своїм обов'язком розповідати про злочини Росії мільйонам людей по всьому світу та закликаю допомагати нам. Тільки завдяки європейським друзям нам вже вдалося зібрати мільйони,

– зазначила Джамала у своєму інстаграмі.

Саме тому українську співачку запросили до Вашингтона, аби вручити їй нагороду, яку присуджують найвидатнішим особистостям політики, бізнесу, культури, які борються за цінності трансатлантичних відносин і формують спільне глобальне майбутнє.