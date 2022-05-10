Джамала виставила на аукціон сукню з Євробачення, щоб зібрати гроші для української армії

Українська співачка Джамала, яка стала переможницею Євробачення у 2016 році, виставила на аукціон особливу сукню. Виручені кошти вона передасть на потреби ЗСУ та людям, які постраждали від війни.

У цій сукні Джамала відкривала Євробачення у 2017 році, у Києві, повідомляє прес-служба. Від сьогодні її можна придбати на аукціоні Catawiki. Усю виручку виконавиця передасть ЗСУ та постраждалим від війни українцям.

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Джамала розповіла, що сукню для неї пошила відома львівська дизайнерка Юлія Магдич у 2017 році.

Для мене це більше, аніж просто річ, це справжній витвір мистецтва, у якому зійшлись традиції та історія моєї країни. Це цінний спогад, і я сподіваюся, що завдяки йому під час аукціону ми можемо зібрати вдосталь коштів на допомогу українцям,

– зазначила Джамала.

Вбрання стане ключовим лотим благодійного аукціону, який запускає Catawiki. Він проходитиме з вівторка, 10 травня до середи, 18 травня (22:00, Київ) на сайті catawiki.com.



Джамала виставила на аукціон свою сукню / Фото з прес-служби



Джамала виставила на аукціон свою сукню / Фото з прес-служби

Всього буде представлено 11 речей від учасників Євробачення різних років. З 1956 року цінності музичного конкурсу Євробачення об'єднують глядачів по всьому світу завдяки яскравим виступам, культурним історіям та грандіозному шоу. Зібранні кошти передадуть до благодійного фонду Yellow-Blue, CF, який підтримує постраждалих у війні українців.

Наразі платформа Catawiki вже допомогла зібрати 100 тисяч євро, що були передані фонду ЮНІСЕФ для підтримки українських дітей та родин.

"Цей аукціон проходитиме в той час, коли мільйони шанувальників дивитимуться конкурс пісні в прямому ефірі. Він дарує глядачам шанс стати володарями рідкісної частинки історії Євробачення, підтримавши при цьому народ України", – зазначив модний експерт Catawiki Лоренцо Алтімані.

Виступ Kalush Orchestra у Турині

Нагадаємо, що у вівторок, 10 травня, у італійському місті Турин відбудеться перший півфінал Євробачення. Для українців цей день особливий, адже під шостим номером виступатиме гурт Kalush Orchestra, якому букмекери прогнозують з шаленим відривом від інших конкурсантів – перше місце та перемогу на Євробаченні у 2022 році.