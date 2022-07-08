У Києві помітили легендарну фотографиню Енні Лейбовіц: світлина з кав’ярні

До Києва приїхала відома фотографиня Енні Лейбовіц. Її помітили в одній з кав’ярень столиці.

З початком понномастабного вторгнення росії в Україну, світові знаменитості не лише нас підтримують, виставляючи слова підтримки в соцмережах, але й особисто приїжджають до нас.

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За чотири місяці війни в Україну прибули актор Шон Пенн, режисер, який зняв 25-й фільм бондіани "Не час помирати" Кері Фуканага, голлівудська акторка Анджеліна Джолі та легендарний ірландський рок-гурт U2 на чолі із солістом Боно.

До зіркового десанту долучилася відома фотографиня Енні Лейбовіц. Напередодні, 7 липня, її помітила в одній з київських кав’ярень шеф-редакторка НВ Юлія МакГаффі. Легендарна американська фотографка вечеряла в закладі Zigzag. Причина візиту Енні Лейбовіц в Україну поки що невідома.

Вечір липня, Рейтарська, Київ. За сусіднім столиком сидить Ені Лейбовіц. Нема чого додати. А потім один із найкращих вечорів року,

– написала МакГаффі.



Енні Лейбовіц у Києві / Фото з фейсбуку Юлії МакГаффі

У доробку 72-річної зіркової фотографки портрети політиків, зірок та видатних осіб. Фотографиня-портретистка Енні Лейбовіц здобула популярність завдяки своїм легендарним світлинам, знаменитим на увесь світ.

Це саме вона зняла легендарне фото у 1980 році, на якому оголений Джон Леннон цілує одягнену Йоко Оно, що лежить біля нього. Це фото використали для обкладинки Rolling Stone.

Перед її об’єктивом позував Майкл Джексон, Єлизавета II, Леонардо Ді Капріо, Анджеліна Джолі, Демі Мур та багато інших. Остання позувала перед Енні Лейбовіц оголеною. У 2016 року Лейбовіц зняла серію знімків до 90-річчя Єлизавети II.

Знамениті фотографії Енні Лейбовіц



Легендарні фотографії Енні Лейбовіц



Легендарні фотографії Енні Лейбовіц



Легендарні фотографії Енні Лейбовіц



Легендарні фотографії Енні Лейбовіц



Легендарні фотографії Енні Лейбовіц



Легендарні фотографії Енні Лейбовіц