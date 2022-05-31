Дмитро Комаров приєднався до флешмобу й одягнув "вишиванку Вакарчука"

Український телеведучий Дмитро Комаров отримав від Вакарчука вишиванку, розшиту бісером, від студента харківського центру "Української Академії Лідерства". Мета флешмобу "Вишиванка перемоги" у тому, аби зібрати необхідну суму для закупівлі оптики для 92 механізованої бригади.

Кілька днів тому у своєму інстаграмі Вакарчук розпочав флешмоб, де одягнув красиву українську вишиванку і передав "естафету" Дмитру. Так зірки допомагають зібрати 27 тисяч євро на безпілотник із тепловізором для харківської 92-ї окремої механізованої бригади імені Івана Сірка.

До слова Вакарчук у вишиванці взяв участь у флешмобі, щоб зібрати гроші на безпілотник

Той, хто віддасть найбільше коштів, отримає цю вишиванку у подарунок. Усі охочі можуть надсилати будь-яку суму на благодійну "банку".

Ви напевно читали про подвиги 92-ї бригади. Я провів із ними разом у Харкові понад 3 тижні, знаю особисто цих людей. І слова "герої", говорячи про них, недостатньо – вони супергерої, як і більшість захисників України,

– написав Комаров.

За його словами, саме вони героїчно захищають Харків та межі області, відсуваючи ворога все далі й далі. Свою естафету Комаров передав Олександру Пікалову – актору "Кварталу 95", який зараз захищає Україну зі зброєю в руках.

"Збір грошей триватиме до 10 червня. А потім цю вишиванку отримає той, хто перерахує найбільшу суму (учасники флешмобу – не рахуються). Нового володаря вишиванки оголосять на сторінці Української академії лідерства", – каже Дмитро.

Зазначимо, що кілька днів тому Дмитро Комаров пояснив, чому рідко з'являється у соцмережах. За його словами, він не любить лицемірити і чітко відділяє роботу від особистого життя. Він каже, що людина може опублікувати фото з окопу, вже перебуваючи у безпеці, і навпаки. Тому він не бачить сенсу у тому, щоб щось комусь доводити.

"Сьогодні у піджаку. Вчора у камуфляжі. А завтра буде завтра. Друзі, соцмережі – це віртуальний світ. Там легко жити у вигаданій реальності. Але війна знімає маски. І навіть у соцмережах видно, хто справжній, а хто намагається виглядати таким, яким не є", – заявив Комаров.