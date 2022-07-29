Чернівецька дизайнерка Наталія Феднер одягнула Бейонсе для нового кліпу: приголомшливе фото
Джерело:інстаграм Наталії Феднер
Американська модельєрка та актриса, яка одягає перших зірок музичної індустрії та моди, похизувалась новим досягненням. Сексуальні металеві підтяжки до білизни Бейонсе вирішила використати у своєму новому кліпі Renaissance.
Довгоочікуваний сьомий студійний альбом Бейонсе під назвою Renaissance вийшов сьогодні, 29 липня. У нього увійшло 16 пісень і він став першим сольним альбомом за останні 6 років. Останньою її успішною платівкою був альбом Lemonade, де вона розповіла про зради чоловіка Jay Z і за який отримала Греммі як "найкращий прогресивний R&B-альбом року".
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Варто очікувати, що її новий альбом стане не менш успішним, ніж попередній. А однойменним з альбомом кліп вже зовсім скоро вразить своїх найпалкіших шанувальників. Наразі в мережі доступний лише тизер кліпу та всього кілька кадрів.
Тизер кліпу Renaissance: дивитись онлайн
На одному з них сексуальна Бейонсе лежить на столі оголеною всього в одній чорній шубі з штучного хутра. Її груди заклеєні наліпками у вигляді сріблястих зірок, а на низу – крихітні трусики з металевими підтяжками та камінням Swarovski. Саме вони належать до українського бренду Natalia Fedner.
Для перегляду усіх фото гортайте направо:
Українка та американські зірки
Зазначимо, що раніше Наталія Феднер створювала образи для зйомок:
- співачці Cardi B – вона одягала її у сітчасту сукню для образу Мортиші Адамс на Геловін у 2021 році;
- блогерку Кайлі Дженнер – її золотистий бюстгальтер та спідничка стали головними у кампайні косметики Kylie Skin.