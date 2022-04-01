Дизайнер Катя Сільченко створила патріотичні кеди, щоб допомогти постраждалим від війни

Українська засновниця бренду The Coat Катя Сільченко створила патріотичне взуття. Гроші від продажу будуть передані постраждалим від війни дітям та жінкам.

Спільно з італійськими партнерами NOOVA дизайнерка бренду COAT by Katya Silchenko створила кеди з жовто-блакитними вставками, кольори яких відсилаються до українського державного прапора.

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Колекція взуття, що натхненна українською символікою, підходить і для жінок, і для чоловіків. У колекцію увійшли розміри від 36 до 45 чоловічого. Ціна взуття – 300 євро (10 500 гривень).

Катя Сільченко зазначає, що всі виручені кошти будуть спрямовані жінкам та дітям, які постраждали від війни в Україні.

Ефектні кросівки Катя Сільченко представила на собі. Вона одягнула блакитний костюм та бейсболку. У серії дописів у своєму інстаграм-профілі дизайнерка також показала процес створення взуття.

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Повний текст публікації Каті Сільченко

Я сподіваюся ви не сумніваєтеся, що все буде Україна!

Ми з командою почали активно готуватися до перемоги, а наші партнери з Італії відклали замовлення і поспішили зробити і віддати вже першу партію, яка зараз прямує в Україну! Уесь світ із нами і за нас!

Переходьте на сайт і залишайте свої замовлення! Ціна – 300 євро. Відправляємо по всьому світові. Це унісекс модель, розміри з 36 по 45. Всі виручені гроші ми спрямовуватимемо жінкам і дітям, які постраждали від війни.