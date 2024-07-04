Девід та Вікторія Бекхеми повторили весільні образи 25-річної давнини: розкішне перевтілення

Зіркове подружжя футболіст Девід Бекхем та дизайнерка Вікторія Бекхем 4 липня святкують 25-ту річницю з дня свого весілля. З цієї нагоди вони вирішили повторити образи, які приміряли в день свого весілля.

Весілля Девіда та Вікторії відбулося 4 липня 1999 року. На своє срібне весілля, проживши четверть століття, закохана пара, яка зберігає досі неймовірну любов одне до одного, зробили фотосесію у фіолетовому вбранні, яке дуже схоже до того, що було на їхньому весіллі.

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Девід та Вікторія Бекхеми повторили весільні образи

Подружжя сиділо на золотих кріслах-тронах у фіолетових аутфітах. Вікторія Бекхем одягнула фіолетову сукню довжини максі з глибоким розрізом на нозі та квітковим оздобленням зверху. Свій look зірка доповнила золотистими босоніжками зі стрічками навколо ноги аж до колін. 50-річна красуня розпустила волосся та вклала його в легкі кучері.

Девід Бекхем позував поруч з дружиною у фіолетовому костюмі, що складався зі штанів та піджака з квітковою аплікацією. Образ доповнювали такого ж кольору замшеві черевики.

Зіркове подружжя не лише приміряло схоже вбрання, що й 25 років, але й одягнули саме його. Ту ж саму сукню та костюм Вікторія та Бекхем одягнули в день свого весілля, яке проходило в замку Латтреллстоун в Ірландії. Тоді їхня весільна церемонія обійшлася майже в 1 мільйон фунтів стерлінгів.

Того ж року Девід та Вікторія вперше стали батьками. У них народився син Бруклін, який був з ними на весіллі. Сина також одягнули у фіолетовий костюм та доповнили образ капелюшком.

Колишня учасниця гурту Spice Girls та колишній футболіст зараз є багатодітними батьками. У них троє синів та одна донька.

Пара зустрілася вперше у 1997 році на благодійному футбольному матчі для гравців "Манчестер Юнайтед". У Девіда та Вікторії одразу зародилися почуття, хоча свої стосунки вони спочатку приховували від громадськості.