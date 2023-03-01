Денімовий total look – тренд весни: стильні образи від it-girls

Денімовий матеріал цього сезону б’є всі рекорди. Здається, вже не залишилося людини, яка не знає, що джинс – безумовний хіт весни 2023. Найактуальнішим поєднанням вважається total look, тож як його стильно носити навесні – читайте далі.

Денім підкорив усі подіуми та стрітстайл виходи, тож важко собі уявити свій гардероб без класичних речей. Навесні на перший план виходять не лише джинси, але й джинсові сорочки, куртки, сумки та взуття. І якщо ви вирішите все стилізувати воєдино – точно не прогадаєте.

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Образи у стилі total look презентували під час своїх колекцій відомі бренди: Blumarine, Diesel, Givenchy, Bally, Chloé, Tod’s, Litkovska.

Британська співачка Ріта Ора навіть приміряла на собі денімовий total look від української дизайнерки Лілії Літковської.



Ріта Ора в образі від Лілії Літковської / Фото з Elle

Гарячий тренд на денімові аутфіти не оминули модні інфлюенсери. Вони почали поєднувати сорочки чи куртки з джинсами різних кольорів – від класичних блакитних і чорних до джинсів у стилі апсайклінг.

Ефектно в парі з джинсами виглядають денімові комбінезони, або ж сукні чи сарафани в стилізації з денімовими чоботами на підборах та джинсовими сумками, які також починають здобувати популярність.



Стильні образи total denim / Фото з Elle



Стильні образи total denim / Фото з Elle



Стильні образи total denim / Фото з Elle



Стильні образи total denim / Фото з Elle



Стильні образи total denim / Фото з Elle



Стильні образи total denim / Фото з Elle



Стильні образи total denim / Фото з Elle



Стильні образи total denim / Фото з Elle



Стильні образи total denim / Фото з Elle