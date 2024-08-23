5 варіантів трендових і бюджетних вишиванок, які доступні кожному

24 серпня Україна відзначатиме День Незалежності. Традиційно це свято не обходиться без вишиванки. Це вбрання є незмінним кодом нашої нації, тож у велике державне свято її одягають всі – від малих до великих.

Вишиванки є доволі особливими, пише Fashion 24. Ця річ стане особливою на будь-яке свято та знайде гідне місце у вашому гардеробі. У мережі є безліч вишиванок на будь-який смак – у різних кольорах, фасонах та орнаментах. Сукні шиють з різних тканин – льону, шовку, бавовни чи органзи. Вони можуть мати різні довжини, бути в розмірах оверсайз чи з поясом, щоб підкреслити талію.

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Кожен українець на День Незалежності не зможе вийти з дому без вишиванки, тому радимо придбати вам класичну вишиту сорочку чи сукню. Якщо раніше популярною вважалася лише біла вишиванка, то зараз все частіше обирають вишиванки різних кольорів.

Навіть попри те, що у вас вже є вишиванка, радо поповнюйте свою колекцію ще однією річчю, яка стане вигідною інвестицією у вашому гардеробі. І пам’ятайте, що вишиванка на День Незалежності – це гарна можливість розповісти всьому світу про свою ідентичність.

У нашій країні немає жодної людини, яка б не пишалася таким цінним елементом гардероба, як вишиванка, тому пропонуємо вам кілька трендових та бюджетних варіантів вишиванок, які будуть доступні кожному.

Edelvika

Цей український бренд має великий асортимент товару за доступними цінами. На сайті ви зможете знайти вишиванки для всієї сі’мї. Цікавий факт: у сорочці від бренду Edelvika у 2022 році з’явилася мама винахідника Ілона Маска – модель та дієтологиня Мей Маск.

Ryabokon Factory

Серед асортименту бренду ви знайдете різнокольорові вишиванки з об’ємними рукавами, які зараз є дуже популярними. Усі вишиванки складаються з натуральних тканин, таких як льон, батист і котон.

2КОLYORY

Бренд цікавий тим, що всі орнаменти для сорочок та суконь знаходяться в музейних фондах, приватних колекціях чи збірках вишиваної літератури. Особливу увагу бренд надає символіці візерунків, які є сучасною інтерпретацією стародавніх українських орнаментів.

Etnodim

Український бренд відомий тим, що вишиванки з колекцій неодноразово одягає президент України Володимир Зеленський. На сайті ви знайдете різноманітні вишиванки на будь-який смак з найоригінальнішими узорами.

MEREZHKA

Цей бренд потішить навіть найвибагливішого клієнта, оскільки на сайті ви знайдете вишиванки на будь-який смак для всієї сім’ї, а ще зможете підгледіти чимало образів та красивих стилізацій з вишиванкою.