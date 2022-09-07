Даша Астаф’єва знялася у неймовірній фотосесії для українського бренду Rikky Hype

Українська модель, акторка та волонтерка Даша Астаф’єва стала головною героїнею осінньої колекції бренду Rikky Hype. Знаменитість постала перед об’єктивом у стильних образах.

Даша Астаф’єва чи не єдина артистка, яка за пів року війни не лише не виїхала з країни, але й з Києва. Вона активно волонтерила та допомагала готувати обіди для захисників ЗСУ та ТРО.

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Зірка Playboy частково повернулася до роботи, знявшись для нової колекції одягу українського бренду Rikky Hype.

Нова колекція адресована українкам, їх боротьбі та силі, що надихають. Саме тому обличчям кампейну стала Даша Астаф‘єва, оскільки вона уособлює собою образ незалежної та незламної жінки, яка так багато робить для своєї країни.

Наша нова осіння колекція та кампейн з Дашею Астаф’євою саме про це – присвячені неймовірним жінкам з великим серцем, які продовжують рухатись вперед не звертаючи увагу на складнощі,

– йдеться в інстаграм-дописі бренду.

До осінньої колекції увійшли спортивні костюми з худі та світшотами у світлих відтінках, бавовняна білизна, вкорочені лонгсліви та брюки у спортивному стилі. Основними кольорами лінійки стали молочний, бежевий та кавовий.

Перед камерою фотографа Даша Астаф’єва позувала у спортивному костюмі оголивши груди, у худі та спідній білизні.



Розкішна фотосесія Даші Астаф'євої / Фото з L'officiel



Розкішна фотосесія Даші Астаф'євої / Фото з L'officiel



Розкішна фотосесія Даші Астаф'євої / Фото з L'officiel



Розкішна фотосесія Даші Астаф'євої / Фото з L'officiel



Розкішна фотосесія Даші Астаф'євої / Фото з L'officiel



Розкішна фотосесія Даші Астаф'євої / Фото з L'officiel



Розкішна фотосесія Даші Астаф'євої / Фото з L'officiel



Розкішна фотосесія Даші Астаф'євої / Фото з L'officiel



Розкішна фотосесія Даші Астаф'євої / Фото з L'officiel



Розкішна фотосесія Даші Астаф'євої / Фото з L'officiel