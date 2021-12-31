Дакота Джонсон знялася для лютневої обкладинки Elle: дивовижна фотосесія в модних образах

Американська акторка Дакота Джонсон стала головною героїнею глянцю Elle. Зірка знялася для лютневого номера в стильних аутфітах.

32-річна знаменитість цього року провела активне світське життя. Разом з Олівією Колман актриса презентувала новий фільм "Втрачена донька". Дакота красувалася на червоних доріжках Каннського та Венеційського кінофестивалю, потрапляла в об’єктиви фотографів під час презентацій в Америці, тож постійно потрапляла в заголовки ЗМІ.

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Глянець Elle запросив зірку стати зірку головною героїнею лютневого номера. Для обкладинки номера та на сторінках видання Дакота позує у вбранні Gucci. Знаменитість є давньою подругою Алессандра Мікеле та прихильницею Модного будинку.

Фотограф зробив портретну світлину. Акторка приміряла коричневий костюм з гірчичними та молочними вставками у стилі печворк. Стилісти вклали рівно волосся зірки, а візажисти нанесли мінімум косметики, щоб досягнути ефекту природності.



Дакота Джонсон знялася для глянцю Elle

Перед фотографом Паолою Кодацьким акторка позувала у велюровому жакеті Gucci, сірому пальто в клітинку та блискучому рожевому костюмі.



Дакота Джонсон знялася для глянцю Elle



Дакота Джонсон знялася для глянцю Elle



Дакота Джонсон знялася для глянцю Elle



Дакота Джонсон знялася для глянцю Elle



Дакота Джонсон знялася для глянцю Elle