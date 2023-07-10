Жилетка – хіт літа: 6 вибухових образів

Цього літа жилетка стала дуже популярним елементом гардероба. Вона чудово вписується в естетику Old Money, тож її радо додають дівчата до своїх образів.

Жилетка зробить ваш образ стильним, елегантним та неймовірно модним, в дусі аростократизму, який так притаманний естетиці Old Money.

Цікаво Капсульний гардероб у стилі Old Money: 14 речей, які вам варто придбати влітку

Жилетка стала трендом цього року, втім це хороша база, яка може вам прослужити не один рік. Літні жилети з льону чудово доповнюють образи та роблять прості базові аутфіти цікавішими завдяки багатошаровості.

Для того, щоб створити кілька модних образів вам знадобиться чорна сукня довжини міді, костюмні шорти, кремові штани, біла майка, джинси та чорна майка зі штанами.

Такий набір капсульного гардероба підходить, якщо у вас подовжена жилетка. З ним ви зможете створити чимало багатошарових образів. Якщо у вас жилетка коротка, тоді вам підійде низ вбрання та аксесуарний ряд.

Щодо аксесуарів, то подбайте перш за все за сонцезахисні окуляри, солом’яну чи шкіряну сумку та ланцюжки в золотому чи срібному кольорі. Серед взуття робіть ставку на шльопанці, в’єтнамки та кросівки.



Стильні образи з жилеткою / Фото з Instagram



Стильні образи з жилеткою / Фото з Instagram



Стильні образи з жилеткою / Фото з Instagram



Стильні образи з жилеткою / Фото з Instagram



Стильні образи з жилеткою / Фото з Instagram



Стильні образи з жилеткою / Фото з Instagram