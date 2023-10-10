Штани – основа вдалого гардероба: 6 неймовірних образів, які ви маєте повторити

Штани – це друга річ після джинсів, які займають особливе місце в нашому гардеробі на осінню пору року. Сукні та спідниці красиво виглядають, втім штани все одно мають чудовий та вишуканий вигляд, який легко адаптувати з будь-яким верхом.

Кілька красивих пар штанів миттєво покращать ваш гардероб без будь-яких зайвих турбот, пише 24 Канал. Тим паче, що восени вони гарно поєднуються з різноманітним верхнім одягом та взуттям.

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У моді зараз не лише штани палаццо, але й штани-сигарети. Завужені штани знову актуальні, тож ви можете їх одягати разом з жокейськими чоботами чи ковбойками. А от пара класичних чорних чи сірих штанів стануть гарною альтернативою базовим джинсам.

Вкорочені штани + светр

Якщо вам потрібно швидко одягнутися, то обирайте базові чорні штани та поєднуйте зі светром в класичному кольорі. Поєднуйте цей образ з лоферами та білими шкарпетками.

Сорочка + штани

Щоб ваш аутфіт не виглядав занадто офісним, спробуйте доповнити сорочку бейсболкою та взуттям на підборах. Така стилізація додасть аутфітові цікавої родзинки.

Дублянка + штани

Часом осіння погода буває настільки холодною, що дублянку ми одягаємо вже навіть в жовтні. Поєднайте її обов’язково зі штанами та чоботами на підборах з додаванням сонцезахисних окулярів.

Вкорочений светр + штани

Якщо у вас красивий прес і ви хочете ним похизуватися навіть восени, то одягайте светр, який вдало поєднається зі штанами на низькій посадці.

Акцентний светр + штани

Спробуйте довершити свої штани акцентним светром та кепкою. І нехай ваш образ буде дотриманий в одній колірній гамі.

Шовкова сорочка + штани

Сорочка з шовку стала актуальною цього сезону, тому спробуйте приміряти благородний шоколадний відтінок зі штанами палаццо.