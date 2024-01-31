Як ефектно носити пальто взимку: найкращі образи від французьких модниць

Взимку ми не звикли носити пальта, оскільки це не дуже зручно у вітряну та морозяну погоду. Втім багато брендів вже мають у своїх колекціях пальта з утепленням, тож у вас є нагода створити модні образи в стилі француженок.

Француженки обожнюють базовий гардероб, тому постійно складають свої образи з речей, які є "вічними" та залишатимуться актуальними завжди. Модниці люблять носити пальта не лише восени, але й взимку та вміло це роблять в поєднанні зі светрами та шапками.

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Парижанки обожнюють пальто за те, що на його основі завжди можна створити елегантні та витончені образи. А ще вони зручні завдяки своїй багатофунціональності.

Найчастіше француженки поєднують пальта з джинсами, светрами чи водолазками та довершують виходи чоботами на підборах. Загалом варіацій образів може бути дуже багато.

Навіть взимку модні дівчата не забувають додати образам жіночності та стилізують пальта з сукнями чи мініспідницями. Щоб трошки розбавити свої образи в нейтральних кольорах, француженки одягають кольорові колготки. Також вони люблять створювати монохромні образи в білих, чорних чи бежевих відтінках.

А от святковості образам надає блуза з бантом, об’ємні шпильки з бантами на волоссі, яскрава червона помада на губах чи вінтажні аксесуари в золотих тонах.

Як виглядають стильні зимові образи француженок та як відтворити їхні виходи – дивіться у добірці.



Модні образи француженок / Фото Elle



Модні образи француженок / Фото Elle



Модні образи француженок / Фото Elle



Модні образи француженок / Фото Elle



Модні образи француженок / Фото Elle



Модні образи француженок / Фото Elle