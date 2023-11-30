З чим носити кардиган: добірка образів на щодень

Кардигани – це одні з найбільш комфортних та універсальних елементів базового гардероба. З ними можна складати безліч щоденних образів: на роботу, в гості, в кафе і за покупками – вам всюди буде зручно у цьому одязі.

Кофта без коміра з застібками спереду може бути як самостійною одиницею, що формує верх образу, так і частиною багатошарового аутфіту. Дизайнери полюбляють цю річ за те, що вона відкриває надзвичайно широкий вибір комбінацій у різних стилях.

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Класичні брюки, джинси, сукні і спідниці з вашого гардероба можна легко підібрати під правильний кардиган. Українська стилістка Наталія Вікторова розповіла у своєму інстаграм-блозі, як правильно стилізувати цей одяг.

Багатошарові образи

Тонкі кардигани можна одягати під жакет, більш об'ємний кардиган чи під пальто. Коли обиратимете верхній одяг, то одразу продумуйте перший шар: на піджаки, светри, та великі кардигани варто обирати об'ємні моделі пальт чи курток.

Довгі вироби спробуйте стилізувати як сукні. Дизайнерка зауважує, що можна застібати всі ґудзики, а можна залишити верхні розстібнутими, якщо ви одягнете під низ, наприклад, водолазку.



Багатошарові образи з кардиганами / Фото stylist.viktorova



Кардигани з сукнями / Фото stylist.viktorova

Шкіряні речі

Шукайте у шафі штани, шорти, бермуди, сукні і спідниці зі шкіри. У поєднанні з трикотажем вони матимуть дуже цікавий вигляд.



Кардигани зі шкіряними речами / Фото stylist.viktorova

Блузи і сорочки

Ці кофти чудово пасуватимуть і до романтичних розлогих комірів, і до строгих верхів. Але блузи з акцентними комірцями варто носити в першому шарі, виправивши поверх кардигана.



Кардигани з блузами і сорочками / Фото stylist.viktorova

Трикотаж

Якщо хочете поєднати дві трикотажні речі, то обирайте різні в'язки: більш об'ємну та більш гладку. Наприклад, гладкий кардиган і спідницю з виділеною фактурою (коси) або навпаки.



Кардигани з трикотажем / Фото stylist.viktorova

Також кардиган приглушує нарядність речей. Тож для створення кежуал-образу ви можете спробувати приміряти його зі спідницею в паєтках.



Кардигани зі спідницями / Фото stylist.viktorova

Джинси

Для розслаблених міських образів чудово підійдуть джинси.



Кардигани з джинсами / Фото stylist.viktorova

Кардигани з джинсами і шортами / Фото stylist.viktorova

Якщо ви вирішили обрати таке поєднання, то додайте в лук структури – сумку більш жорсткої форми чи облягаючий нижній шар під кардиган.