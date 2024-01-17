Instagram-тренд: як ідеально стилізувати дублянку у 2024 році

Дублянки не сходили з образів модних інфлюенсерів наприкінці осені та на початку зими. Верхній одяг різко перебили вінтажні шуби, втім дублянки все ще залишаються популярними, тож розповідаємо вам, з чим їх носити до кінця зими.

Взимку ми маємо широке різноманіття верхнього одягу: пуховики, шуби, утеплені пальта тощо. Та найпопулярнішими залишаються дублянки. Вони доволі стильні та зможуть вдало підкреслити будь-який ваш образ.

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Дублянки з’являлися в колекціях осінь-зима 2024 брендів Victoria Beckham, Givenchy, Chloé. Варіантів дублянок є чимало – від довжини до кольору та самої овчини. Окрім коротких варіантів у моді також довгі дублянки, хоч вони не сильно є розпіареними.

Тренд на носіння дублянок не обійшов соцмережі. Всі модниці та інфлюенсерки вже встигли продемонструвати на собі чимало аутфітів у дублянках. Цей верхній одяг можна застосовувати для повсякденних чи святкових образів.

У сучасному швидкому світі не завжди є час на те, щоб годинами блукати торговим центром у пошуках ідеального гардероба. Водночас широкий вибір фешн-товарів з якісним сервісом та приємними цінами можна легко знайти у мережі магазинів Obnova . Аксесуари, взуття та одяг – усе зібране в одному місці з турботою про клієнтів.

Найчастіше модниці носять дублянки з лосинами, джинсами, трикотажними чи шкіряними штанами. До них добре стилізуються угги, дутики чи черевики челсі. Щоб образ був ще красивішим – доповнюйте його шапкою біні та шарфом.

Щоб стильно носити дублянку цього сезону – придивляйтеся до модних образів стильних дівчат. Всі образи легкі у стилізації, тож вам вдасться легко їх повторити.



Актуальні образи з дублянками / Фото Elle



Актуальні образи з дублянками / Фото Elle



Актуальні образи з дублянками / Фото Elle



Актуальні образи з дублянками / Фото Elle



Актуальні образи з дублянками / Фото Elle



Актуальні образи з дублянками / Фото Elle



Актуальні образи з дублянками / Фото Elle



Актуальні образи з дублянками / Фото Elle