У червоній сукні з паєтками: кохана Крішнтіану Роналду знялася для обкладинки Cosmopolitan
Джерело:інстаграм Джорджини Родрігес
Аргентинська танцівниця та модель Джорджина Родрігес знялася для новорічної обкладинки Cosmopolitan. Вагітна знаменитість позувала у яскравій червоній сукні з паєтками.
27-річна латиноамериканка зараз перебуває в особливому стані. Нещодавно гравець футбольної команди "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду опублікував відеоролик зі своїми дітьми, які повідомили усім, що пара чекає на двійнят. У футболіста та моделі народиться хлопчик та дівчинка.
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До знаменитостей зараз прикута особлива увага, тому глянець Cosmopolitan запросив Джорджину стати головною героїнею новорічного номера.
На обкладинці видання красуня позувала у найпопулярнішій сукні в новорічну ніч. Стилісти підібрали для неї червоне плаття з об’ємними рюшами. Верх плаття підкреслив тендітні плечі та ключиці знаменитості, а обтисла сукня допомогла продемонструвати округлий живіт.
Образ знаменитості довершила легка укладка з локонами, насичений макіяж та золотисті сережки. Джорджина Родрігес позувала на тлі святкової ялинки, а також увесь ріст.
Джорджина Родрігес знялася для глянцю Cosmopolitan / Фото з інстаграму
Джорджина Родрігес знялася для глянцю Cosmopolitan / Фото з інстаграму
На сторінках глянцю красуня позує в золотистій фактурній сукні з оборками, в елегантному чорному платті та рожевій велюровій мінісукні. Усі образи коханої Кріштіану Роналду доповнюють масивні аксесуари та ювелірні персні.
Джорджина Родрігес знялася для глянцю Cosmopolitan / Фото з інстаграму
Джорджина Родрігес знялася для глянцю Cosmopolitan / Фото з інстаграму
Джорджина Родрігес знялася для глянцю Cosmopolitan / Фото з інстаграму
Джорджина Родрігес знялася для глянцю Cosmopolitan / Фото з інстаграму