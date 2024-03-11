Марго Роббі у Versace, а Емма Стоун у Louis Vuitton: найяскравіші образи червоної доріжки Оскара

11 березня 2024, 04:49
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Зірковий бомонд зібрався у театрі "Долбі", що в Лос-Анджелесі. На червоній доріжці акторки, співачки та інші знаменитості похизувалися розкішним вбранням, серед яких були не лише всесвітньо відомі, а й українські бренди.

Це відбулося у рамках 96-ї церемонії вручення премії Американської кіноакадемії Оскар-2024. Зірки надавали перевагу як елітним, так і маловідомим брендам. Зокрема, акторка Лія Льюїс вразила вибором українського бренду Lever Couture.

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Найяскравіші аутфіти улюбленців мільйонів, які позували фотографам на червоній доріжці Оскара-2024 – дивіться далі у добірці Fashion 24.

Червона доріжка Оскара-2024: хто у чому прийшов

Зендея – Armani Prive


Зендея на Оскарі-2024 / Фото Getty Images

Марго Роббі – Versace


Марго Роббі на Оскарі-2024 / Фото Getty Images

Емма Стоун – Louis Vuitton


Емма Стоун на Оскарі-2024 / Фото Getty Images

Лія Льюїс – Lever Couture


Лія Льюїс на Оскарі-2024 / Фото Getty Images

Шарліз Терон – Dior


Шарліз Терон на Оскарі-2024 / Фото Getty Images

Біллі Айліш – Chanel


Біллі Айліш на Оскарі-2024 / Фото Getty Images

Ванесса Гадженс – Vera Wang


Ванесса Гадженс на Оскарі-2024 / Фото Getty Images

Кері Малліган – Balenciaga


Кері Малліган на Оскарі-2024 / Фото Getty Images

Емілі Блант – Schiaparelli


Емілі Блант на Оскарі-2024 / Фото Getty Images

Америка Феррера – Atelier Versace


Америка Феррера на Оскарі-2024 / Фото Getty Images

Єва Лонгорія – Tamara Ralph


Єва Лонгорія на Оскарі-2024 / Фото Getty Images

Аріана Гранде – Giambattista Valli Couture


Аріана Гранде на Оскарі-2024 / Фото Getty Images

Автор: Христина Кобак