Марго Роббі у Versace, а Емма Стоун у Louis Vuitton: найяскравіші образи червоної доріжки Оскара
Зірковий бомонд зібрався у театрі "Долбі", що в Лос-Анджелесі. На червоній доріжці акторки, співачки та інші знаменитості похизувалися розкішним вбранням, серед яких були не лише всесвітньо відомі, а й українські бренди.
Це відбулося у рамках 96-ї церемонії вручення премії Американської кіноакадемії Оскар-2024. Зірки надавали перевагу як елітним, так і маловідомим брендам. Зокрема, акторка Лія Льюїс вразила вибором українського бренду Lever Couture.
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Найяскравіші аутфіти улюбленців мільйонів, які позували фотографам на червоній доріжці Оскара-2024 – дивіться далі у добірці Fashion 24.
Червона доріжка Оскара-2024: хто у чому прийшов
Зендея – Armani Prive
Зендея на Оскарі-2024 / Фото Getty Images
Марго Роббі – Versace
Марго Роббі на Оскарі-2024 / Фото Getty Images
Емма Стоун – Louis Vuitton
Емма Стоун на Оскарі-2024 / Фото Getty Images
Лія Льюїс – Lever Couture
Лія Льюїс на Оскарі-2024 / Фото Getty Images
Шарліз Терон – Dior
Шарліз Терон на Оскарі-2024 / Фото Getty Images
Біллі Айліш – Chanel
Біллі Айліш на Оскарі-2024 / Фото Getty Images
Ванесса Гадженс – Vera Wang
Ванесса Гадженс на Оскарі-2024 / Фото Getty Images
Кері Малліган – Balenciaga
Кері Малліган на Оскарі-2024 / Фото Getty Images
Емілі Блант – Schiaparelli
Емілі Блант на Оскарі-2024 / Фото Getty Images
Америка Феррера – Atelier Versace
Америка Феррера на Оскарі-2024 / Фото Getty Images
Єва Лонгорія – Tamara Ralph
Єва Лонгорія на Оскарі-2024 / Фото Getty Images