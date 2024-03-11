Марго Роббі у Versace, а Емма Стоун у Louis Vuitton: найяскравіші образи червоної доріжки Оскара

04:49

Зірковий бомонд зібрався у театрі "Долбі", що в Лос-Анджелесі. На червоній доріжці акторки, співачки та інші знаменитості похизувалися розкішним вбранням, серед яких були не лише всесвітньо відомі, а й українські бренди.