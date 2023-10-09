З чим носити Timberland: повторюємо образи за знаменитостями

Повсякденні черевики, які були випущені в 1973 році, вже давно вийшли за рамки просто міцного водонепроникного взуття для будівельників. Черевики Timberland міцно вкорінились в гардеробах відомих селебреті, які точно не взувають їх на будівництво.

Бренд, який цьогоріч святкує своє 50-річчя, заснував чоботяр з Одеси, що не може не викликати гордість в українців, пише 24 Канал. Розповідаємо про цікаві поєднання з цими черевиками для вашого неповторного образу.

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Streetstyle look

Для такого образу варто вибрати вузькі джинси чи шорти, високі шкарпетки. Для контрастності можна поекспериментувати з верхом: від об’ємних светрів та джемперів, до жакетів і водолазок. Доповнити образ може кепка, куртка чи окуляри. До речі, такий образ полюбляє Ріанна та Меланія Трамп.



Знаменитості в тімберлендах / Фото Pinterest

Total look denim

Жовті черевики чудово поєднуються з будь-якими денім-речами – шортами, джинсами, спідницями чи комбінезонами. Додайте до образу джинсову куртку і аутфіт готовий, а в холодний день поєднуйте їх з тренчами чи пальтам в тон до взуття. У такому вигляді нерідко прогулюється Дженніфер Лопес.



Знаменитості в тімберлендах / Фото Pinterest

Зі спортивними речами

Тут вже можна експериментувати: від total look sport до акцентів (спортивна сумка чи куртка). Ці речі чудово поєднуються з Timberland. Довели це Джуліанна Мур, Гвен Стефані та Кара Делевінь.



Знаменитості в тімберлендах / Фото Pinterest

Пальто + сукня чи спідниця

Верхній одяг довжини міді чи максі з сукнями і спідницями можна чудово поєднувати з черевиками Timberland. Образ виходить дещо зухвалим, але незабутнім. Перевірила на собі Лілі Дональдсон, Джіджі Хадід, Дакота Джонсон.



Знаменитості в тімберлендах / Фото Pinterest

Стиль мілітарі чи туристів

Широкі штани чи шорти мілітарі, бомбери, вітрівки і дощовики кольору хакі, водолазки, джемпери, теплі картаті сорочки, шапки біні – усе це ідеальний тандем для черевиків Timberland. Повторіть такий образ за Ріанною, Мейбл Маквей, Різ Візерспун, Гвінет Пелтроу і Меган Маркл.



Знаменитості в тімберлендах / Фото Pinterest

Автор: Аліна Бондарєва