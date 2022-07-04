Гурт "Бумбокс" запустив стильний марч у стилі ЗСУ: перша партія розлетілась як "пиріжки"

Український гурт "Бумбокс" від початку повномасштабного вторгення активно долучився до оборони країни, зокрема Андрія Хливнюк вступив у військо. Зараз команда випустила стильний мерч футболок, який згодом зможе придбати кожен охочий.

Про випуск брендових футболок гурту "Бумбокс" Хливнюк повідомив 4 дні тому. Він опублікував власне фото та продемонстрував, як вони стилізували одяг: футболка пастельного оливкового кольору містить надпис гурту, а під ним – череп з кепкою, як це полюбляють справжні рокери, і 2 мікрофони, зображені хрест-навхрест.

До слова Зам по тилу, – лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк розповів про свою місію на війні

Також на рукавах футболки можна розгледіти невеликі зображення у стилі військових шевронів: на одній руці – той же логотип, що на футболці, а на іншій руці – прапор України. Також Андрій Хливнюк позував у кепці, яка схожа по стилю до футболки. Ймовірно, вона теж входитиме до мерчу колективу. Ці речі Хливнюк вдало поєднав з камуфльованими військовими штанами та аксесуарами на руках. Тому такі футболки чудово підійдуть для українських військових, які боронять країну.



Андрій Хливнюк продемонстрував мерч гурту / Фото з інстаграму колективу

Яка ціна речей – наразі невідомо, але першу партію вже розібрали ще до старту продажу. Про це повідомили самі музиканти у фейсбуці.

Футболки Бумбокс/ПДМШ, перша партія, закінчилися до офіційного надходження у продаж. Готуємо другу партію. А ці гарні жінки та чоловіки – частина ПДМШ після присяги,

– йдеться в дописі.

Зазначимо, що мерч вийшов у співпраці з ПДМШ – Першим добровольчим мобільним шпиталем імені Миколи Пирогова. Це найбільша українська неурядова організація із залученням цивільних медиків-добровольців для надання медичної допомоги у зоні бойових дій Донбасу.



Медики з ПДМШ вже одягнули фірмові футболки / Фото з інстаграму гурту