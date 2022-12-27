Брошка – модний аксесуар інфлюенсерів: які вироби зараз в моді

Брошка – вічна класика, яка завжди користувалася популярністю у модних інфлюенсерів. Найпопулярнішими моделями вважаються Saint Laurent та Chanel.

Зараз модниці довершують брошками свої бомбери, худі та будь-які інші спортивні речі, хоча раніше цей аксесуар використовували виключно в класичних образах.

Читайте також 5 прикрас принцеси Діани, які одягала Меган Маркл: вражаюча добірка

Інфлюенсери доповнюють естетичними золотистими брошками свої пальта, жакети і кардигани.

Раніше брошка вважалася аксесуаром досить специфічним та застарілим. Втім мода циклічна, тож все нове – це добре забуте старе, а у трендів є властивість повертатися. Вже у новому 2023 році брошка має всі шанси стати одним із найпопулярніших аксесуарів.

Звертайте увагу на мінімалістичні брошки золотого або срібного кольору. Від масивних аксесуарів з яскравим камінням краще відмовитися. Навіть така незначна деталь може зіпсувати ваш образ.

Мода на носіння такого аксесуару має французьке походження. Слово broche в перекладі означає "довга голка" і вказує на спосіб кріплення прикраси до одягу.

Першою дизайнеркою, яка закохалася у брошку стала Коко Шанель. Вона вважала цей аксесуар самодостатньою прикрасою, тож зазначала, що не варто доповнювати брошку ніякими сережками, кольє чи перстенями, оскільки вони здатні перевантажити образ.

Згодом вона створила чимало стильних брошок із логотипом бренду Chanel, які досі популярні. Щоб надихнутися стилізацією брошки, придивіться до образів модних інфлюенсерів.



Модні образи з брошкою / Фото з Instagram



Модні образи з брошкою / Фото з Instagram



Модні образи з брошкою / Фото з Instagram



Модні образи з брошкою / Фото з Instagram



Модні образи з брошкою / Фото з Instagram



Модні образи з брошкою / Фото з Instagram



Модні образи з брошкою / Фото з Instagram



Модні образи з брошкою / Фото з Instagram