Бренд вишиванок 2KOLYORY шиє плитоноски для українських захисників

Засновники бренду вишиванок 2KOLYORY Ігор та Оксана Коваленки зараз всю свою увагу зосереджують на пошитті плитоносок. Увесь процес роботи вони показують на сторінці бренду в інстаграмі.

З початком війни в Україні багато брендів перекваліфікувалися та замість звичних речей почали відшивати флісовий одяг, термобілизну, балаклави, жилети та розгрузки. Допомогти українським військовим вирішили засновники українського бренду 2KOLYORY Ігор та Оксана Коваленки.

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На початку березня бренд заявив, що не може залишатися осторонь війни в Україні, тож прийняли рішення налагодити виробництво бронежилетів для територіальної оборони.

Бренд закупив для бронижелетів ліпучки, стропи, фастекси, люверси, рамки, кпопки, армовані нитки, кіперну тасьму. В інстаграмі для прихильників показали процес створення бронежилетів, вироблення яких дуже складне по структурі.

Бренду вишиванок 2KOLYORY вдалося зібрати майже 2 мільйона гривень.За ці кошти було оплачено: тканина 800 метрів (395 тисяч гривень), фурнітура (155 тисяч гривень), пошив (556 тисяч гривень).

"93 ! ! ! Саме скільки плитоносок ми відправили. Вони направилися в Київ, Ірпінь, Харків, Вишгород, Миколаїв, Чернігів, Запоріжжя. Це і ЗСУ, і ТерОборона, серед них десантники, прикордонники, штурмова бригада, хлопці на блок-постах, чийсь батько, син, чоловік, однокласник і просто кохана людина. А саме головне, що це 93 історії та 93 життя наших захисників! Ми щиро сподіваємося, що вони якомога швидше дійдуть до своїх нових власників!", – йдеться в дописі бренду.